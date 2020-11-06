Запорізькі податківці провели 73 антикорупційні заходи

У січні-жовтні співробітники підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції податкової служби Запорізької області розглянули 14 повідомлень стосовно можливого недотримання норм антикорупційного законодавства працівниками органів ДПС області.
За цей час проведено три службові перевірки щодо причетності посадових осіб служби до вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією. У результаті викладена інформація знайшла своє підтвердження. За одним фактом матеріали були направлені до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.
Для працівників служби організовано 13 тематичних лекцій та співбесіди з 60 кандидатами, які претендували на зайняття вакантних посад категорії “Б” та “В” у ГУ ДПС у Запорізькій області, з метою виявлення обставин, що можуть перешкоджати їх призначенню. Також майбутнім податківцям наголосили на необхідності дотримання вимог Закону України “Про запобігання корупції”.
Крім того, фахівці відділу з питань запобігання та виявлення корупції надають індивідуальні консультації для співробітників, під час яких роз’яснюють положення антикорупційного законодавства.
Нагадаємо, інформацію про корупційні правопорушення та про факти недотримання правил етичної поведінки з боку працівників ДПС можна повідомляти на електронну адресу zp01.corruption@tax.gov.ua або за телефоном: (061) 219-05-21.
Головне управління ДПС у Запорізькій області