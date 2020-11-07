Місцеві вибори в Запоріжжі: результати та висновки

Агенція Регіональних ініціатив запросила за круглий стіл представників громадської ініціативи Виборча Рада UA, щоб обговорити результати місцевих виборів та визначити причини низької виборчої активності громадян.
Нагадаємо, що Виборча Рада UA є національним громадським об’єднанням, що діє як постійна публічна інтелектуально-експертна рада. Виборча Рада об’єднує представників різних галузей – науки, освіти, експертного середовища, ЗМІ, культури, бізнесу. Її учасники виходять з розуміння відповідальності та складності питань, які виникають перед кожним громадянином напередодні та під час виборів.
Менеджер проєкту «Свідомий вибір до органів місцевого самоврядування 2020 року» Данило Метельський зазначив, що для України будь-які вибори – це неабиякий стрес. Цього року однієї з головних всеукраїнських проблем стала дуже низька явка. Окрім проблем, пов’язаних с коронавірусом та боязню захворіти, новими незрозумілими правилами виборів (маска, рукавички, власна ручка, новий формат бюлетеня) експерти виділяють дуже погану інформатизацію владою суспільства.
Попри низьку явку і в нашому регіоні, Запоріжжя показало досить непоганий результат, уникнувши проведення другого туру виборів та показавши, що мешканці не зневірилися в важливості голосування. Для нашого індустріального регіону важна стабільність та гарантовані робочі місця, тому більше половини мешканців підтримало діючого мера Володимира Буряка, як кріпкого господарника та управлінця.
Цього року Виборча рада UA працювала у чотирьох регіонах України, серед яких було і Запоріжжя. Ігор Зубко, голова ради Коаліції ГО «Запорізька Рада Реформ», регіональний координатор Виборчої Ради Запоріжжя розповів про суть та результати роботи проекту. Були розроблені запитальники для кандидатів у депутати, проведена велика аналітична робота зі створення брифів з проблем регіону, проаналізовані програми партій та окремих кандидатів. Вся ця робота допоможе в майбутньому підвищити правову культуру виборів та громадську свідомість, та уникнути «лозунгових» популістських обіцянок кандидатів замість конкретних дій.
На сьогодні, ще офіційно не оголошені партії, які пройшли до обласної ради. Але, згідно з даними паралельних підрахунків, туди потрапили сім партії (ОПЗЖ, Слуга народу, Європейська Солідарність, Єднання, Опозиційний блок, За майбутнє, Батьківщина), які повинні будуть домовлятися та створювати коаліції для досягнення позитивних результатів.
Також підведені, але не оголошені на сайті ЦВК, підсумки виборів до Запорізької міської ради. По попередніх підрахунках до міської ради потрапили – партія Єднання, ОПЗЖ, Слуга народу, Європейська солідарність, Нова політика та Партія Шарія.
Анна Колохіна, голова Правління «Дніпровського центру соціальних досліджень», звернула увагу, що громадяни голосували не за партії, їх програми та лозунги, а за конкретні персоналії. Це підтвердили результати Запоріжжя, Дніпра та Харкова, де партії мерів вибороли більшість у міських радах. Було також помічено, що чим вище рейтинг партії у регіоні тим менш її представники схильні до опитувань, бесід та діалогів.
Треба не чекати п’ять років, щоб запитати у вибраних кандидатів про досягнення та виконання передвиборчих програм. Це треба робити вже через короткий проміжок часу.
Також и Виборча Рада UA по завершенню виборчого процесу буде долучатися до конструктивного діалогу з діючими депутатами, та разом з експертами та аналітиками будувати діючу та дієву програму розвитку міста та регіону.