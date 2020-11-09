«Фармак» успішно завершив процес перекваліфікації лікарського засобу Дексаметазону фосфат, розчин для ін’єкцій

5 листопада 2020 року даний лікарський засіб офіційно включений в перелік перекваліфікованих лікарських засобів Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я (ВООЗ)
Прекваліфікація лікарських засобів – це процедура, яку здійснює ВООЗ для оцінки якості, безпечності та ефективності лікарських засобів.
Наявність ЛЗ в переліку перекваліфікованих відкриває можливості участі «Фармак» у закупівлях, які здійснюються міжнародними закупівельними організаціями для потреб населення усієї планети.
Дексаметазону фосфат окрім своєї основної сфери застосування також був включений в перелік ЛЗ, що застосовуються при лікуванні ускладнень, викликаних COVID-19.
Під час перекваліфікації компанія пройшла шлях від фармацевтичної розробки продукту та формування реєстраційного досьє, до проходження інспектування виробничих дільниць експертами ВООЗ.