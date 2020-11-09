Як формується ціна природного газу для споживачів

Ключовими факторами, особливо перед опалювальним сезоном, для споживачів природного газу є надійність постачання блакитного палива і його ціна. Як формується ціна газу і від яких факторів вона залежить — найбільш часті питання.
З 1 серпня поточного року вартість газу більше не регулюється розпорядженнями уряду. Вона визначається постачальниками. У розрахунок береться вартість ресурсу, який закупив постачальник.
Саме вартість ресурсу є найбільш суттєвою складовою в ціні газу. Причому вона постійно змінюється під впливом попиту, коливань курсу валют і навіть періоду року.
До вартості закупівлі ресурсу додається тариф транспортування газу магістральними трубопроводами (164 грн на кожну тисячу м3), тариф на закачування газу в сховища, його зберігання (понад 37 грн на тисячу м3), а також торгова націнка постачальника.
«Націнка йде на підтримку роботи відділень, call-центру, онлайн сервісів, зокрема особистого кабінету 104.ua, мобільного додатка 104Mobile, а також друк платіжок», — пояснює директор підприємства.
Постачальник закуповує газ в Європі, на Українській енергетичній біржі, в українських газодобувних компаній. При цьому 70% українського газу видобувається державною компанією «Укргазвидобування».
«Компанія «Запоріжгаз Збут» направила три офіційні листи в «Укгаздобичу» щодо закупівлі газу українського видобутку. Відповіді ми не отримали», — коментує ситуацію директор компанії Владислав Вітютін.
Всі прогнози поки сходяться в тому, що ціна газу продовжить рости в найближчі місяці. Але вже наприкінці зими цифри в платіжках почнуть знижуватися.
Нагадаємо, перед стартом опалювального сезону ТОВ «Запоріжгаз Збут» вже вдруге проводило акцію «Твоя енергонезалежність». Споживачі могли закупити газ на зиму за фіксованою ціною. У цьому сезоні вона становила 4,49 грн за кубометр на першому етапі акції.