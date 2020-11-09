Мільйонні «акорди» Запорізької філармонії – за кошти обласної громади

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області провели планову ревізію фінансово-господарської діяльності комунального закладу «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради за період з 01.01.2018 по 31.05.2020, де встановили порушень на загальну суму 2, 4 млн грн, з них тих, що призвели до втрат фінансових ресурсів, на суму 2, 3млн гривень.
Порушуючи законодавство про матеріальне стимулювання, у жовтні 2018 та листопаді 2019 року працівників філармонії незаконно преміювали на суму понад 700 тис. гривень. Щедро у Запорізькій філармонії заохочували працю окремих працівників за збільшений обсяг виконаних робіт, хоча на той час були відсутні вакантні посади і не було потреби виконувати завдання, не обумовлені трудовим договором. А така «турбота» за кошти обласного бюджету обійшлася у суму майже 560 тис. гривень.
За рахунок коштів культурного закладу щомісячно заохочувала себе і генеральний директор. При цьому вона отримала премій на 290 тис. грн. більше, ніж це погоджено рішенням органу вищого рівня.
Через допущені порушення з оплати праці зайво сплачено єдиний соціальний внесок на суму понад 360 тис. гривень.
Про результати ревізії поінформовано Запорізьку обласну раду. Матеріали ревізії передано до правоохоронних органів.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області