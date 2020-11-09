З депозитних процентів запорізьких вкладників бюджет отримав 46 мільйонів

У січні-жовтні фінансові установи регіону перерахували до державного бюджету 46 мільйонів 376 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб із доходу у вигляді процентів (без показників великих платників, які обліковані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком сума надходжень зросла майже на півтора мільйона.
У жовтні запорізькі банки і кредитні спілки спрямували до державної скарбниці понад чотири мільйони.
З початку року найбільші відрахування забезпечили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 44 мільйони 269 тисяч гривень, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів 716 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів 665 тисяч, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 200 тисяч тощо.
Нагадаємо, платниками ПДФО з доходів у вигляді процентів, ставка якого складає 18 відсотків, є банківські установи, кредитні спілки та інші фінансові організації. При цьому інформація про суми банківського рахунку або ощадного сертифіката чи вкладу члена кредитної спілки, нараховані проценти, а також відомості про вкладників не передається до податкової служби.
Головне управління ДПС у Запорізькій області