В Україні минає восьмий місяць карантину. І поки навіть невідомо, коли всі продовжать жити у звичному режимі. Зареєстровано велику кількість людей, які лишились роботи. Але допомога служби зайнятості у сприянні працевлаштуванню не зупинялась ні в гостру фазу карантину навесні, ні восени, коли ситуація ускладнилась. Навіть в таких нелегких умовах продовжується співпраця з роботодавцями з метою укомплектування актуальних вакансій. Так, з початку карантину роботодавцями до служби зайнятості було подано 21,9 тис вакансій, працевлаштовано 19,6 тис. осіб.
А яка наразі ситуація у галузі охорони здоров’я? Чи має потребу Запоріжжя в лікарях? За коментарем ми звернулись до директорки Запорізького обласного центру зайнятості Ірини Дуднік. «З 12 березня по 31 жовтня у базі вакансій обласної служби зайнятості налічувалось 1379 вакансій у сфері охорони здоров’я та надання соціальної допомоги. Завдяки впровадженню інститутів кар’єрного радника, консультанта роботодавця, новітнім сервісам та тісної співпраці з роботодавцями за сприяння служби зайнятості було укомплектовано 1079 вакансій» .
Сьогодні в базі вакансій обласної служби зайнятості налічується 23 вакансії медичних працівників: лікар-фтизіатр, лікар-терапевт, лікар-стоматолог, лікар-педіатр, лікар-невропатолог, лікар-інфекціоніст, фельдшер з медицини невідкладних станів, головна медична сестра (головний медичний брат), рентгенолаборант, акушерка та ін
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47