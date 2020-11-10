Вітаємо митців!

З нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва запоріжцям присвоєно почесні звання
Указом Президента України №491/2020 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва» постановлено присвоїти почесні звання:
«Заслужений артист України» –
РЕВУЦЬКОМУ Ярославу Анатолійовичу – артистові академічного симфонічного оркестру комунального закладу «Запорізька обласна філармонія» Запорізької обласної ради;
«Заслужений працівник культури України» –
КАМЛИКУ Григорію Івановичу – головному адміністраторові комунального закладу «Запорізький академічний обласний театр ляльок» Запорізької обласної ради.
Щиро вітаємо наших майстрів мистецтв та бажаємо їм подальших творчих успіхів!