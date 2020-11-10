Запорізькі компанії і комунальні підприємства сплатили до місцевих бюджетів 86 мільйонів податку на прибуток

З початку року до місцевих бюджетів регіону надійшло 86 мільйонів гривень податку на прибуток (не враховуючи дані великих підприємств, які обліковані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, у жовтні суб’єкти господарювання спрямували до скарбниць майже 1,5 мільйона.
Серед найбільших платників податку на прибуток – підприємства, установи і організації, які працюють у м. Запоріжжя. Вони направили до міської казни 59 мільйонів 689 тисяч. Платники м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів перерахували 8,5 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 6,4 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 3 мільйони, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 1,6 мільйона, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 1,5 мільйона, Запорізького району – 1,4 мільйона тощо.
Нагадаємо, відповідно до бюджетного розподілу 100 відсотків податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної форми власності зараховується до місцевих бюджетів. Крім того, 10 відсотків цього платежу від підприємств різних форм власності зараховується до загального фонду обласних бюджетів.
На даний час у Запорізькій області зареєстровано 955 платників податку на прибуток.
Головне управління ДПС у Запорізькій області