«Перначу» – 31!

Історія народного ансамблю Запорізької тоді іще міліції «Пернач» розпочалася у листопаді 1989 року. Колектив зародився як художня самодіяльність з нагоди професійного свята Дня міліції.
У 1990 році на першому пісенно-поетичному фестивалі працівників МВС України в м. Запоріжжі колектив нагороджується Дипломом Лауреата. У 1991 році ансамбль – дипломант Всеукраїнського свята козацького мистецтва «Хортиця-91». У 1992 році за рішенням Президії Ради федерації незалежних Профспілок України ансамблю було присвоєно звання «Народний самодіяльний колектив».
Протягом 14 років з 1992 по 2006 рік ансамбль бере участь у Всеукраїнському і міжнародному літературно-мистецькому святі «Лесині джерела» в м. Новоград-Волинському. Місцева газета «Лесин край» щорік відмічає, що ансамбль «Пернач» має на Поліській землі свою глядацьку аудиторію і його виступи – це значний внесок у розвиток та пропаганду українського пісенного мистецтва і, зокрема, Запорізького козацького краю.
У 1994 році колектив з успіхом прийняв участь у святі Козацької звитяги в м. Старокостянтинові на Хмельниччині.
У березні 1995 року на конкурсі-огляді 7-ми областей України в місті Миколаєві, який проводило Міністерство внутрішніх справ України, ансамбль «Пернач» завоював лауреатський диплом II ступеню серед фольклорних колективів і єдиний серед усіх учасників отримав Приз глядацьких симпатій. В цей же місяць «Пернач» посів 1 місце у огляді-конкурсі народної творчості УМВС України в Запорізькій області і отримав Диплом Лауреата.
У 1997 році ансамбль гідно представляє Україну в Болгарії на святкуванні Днів України в Болгарії і 1000-річчя слов’янської писемності, а у 1999 році – в Білорусі на святкуванні Дня Республіки Білорусь. У цей же час колектив визнається «Найкращим творчим колективом року» за версією регіональної програми «Зоряний шлях».
Протягом 2000-2007 років міліцейський творчий колектив 7 разів брав участь в святкуванні Днів Польської і Української національних культур в республіці Польща у містах Ломжа, Білосток, Більськ-Підляський.
Ансамбль має у своєму репертуарі крім українських ще і російські, польські, болгарські та білоруські пісні.
У 2006 році Народний ансамбль Запорізької міліції «Пернач» як колектив, який зробив гідний внесок в розвиток дружби між братніми українським і польським народами, був запрошений в м. Краків, в якості гостя, на зустріч з Папою Римським Бенедиктом ХVI.
На фестивалях міліцейської творчості в м. Ялті у 2001 р., в м. Луганську і Донецьку у 2006-2007рр. колектив нагороджувався лауреатськими дипломами в номінації «Самодіяльний народний колектив».
У 2007 році ансамбль стає переможцем на Всесвітньому фольклорному фестивалі у Польщі «Мрангово-13». У 2008 році ансамбль приймає участь у 7-му фестивалі польської культури у місті Луцьку. У 2009 році ансамблю присвоєно звання Заслужений колектив Українського козацтва. У 2010 році «Пернач» стає переможцем програми «Фольк-music» на Першому Національному телевізійному каналі України. У 2012 році «Пернач» як один з найкращих народних колективів України приймає участь у великому концерті до Дня Незалежності України на Майдані Незалежності у м. Києві. У жовтні 2012 року – дипломант Міжнародного фестивалю козацької пісні «Гайда» у місті Мінськ (Республіка Білорусь). У 2013 році ансамбль підтвердив звання «Народного самодіяльного колективу». У 2014 році взяв участь у міжнародних заходах, присвячених ювілею Т.Г.Шевченка, які відбулися на славетному о.Хортиця.
Торік творчий колектив відсвяткував свій 30-ти річний ювілей. Сподіваємось, що попереду у митців ще багато цікавих подій.
«Перначу» сьогодні – 31 рік. Вітаємо всіх учасників всіх років, дякуємо засновнику ансамблю і його першому художньому керівнику Григорію Вербицькому, нинішнім лідерам колективу – Олександру Мацкевичу і Павлу Налівкіну і всім-всім-всім причетним!