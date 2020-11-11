Телеканал UA:ЗАПОРІЖЖЯ шукає цікаві ідеї телепроєктів

Створення найкращих фінансуватиме Суспільний мовник
Запорожці, які мають ідеї телевізійного творчого проєкту та мріють його реалізувати, знову отримають таку можливість від Суспільного. На всіх регіональних філіях Суспільного, зокрема на UA: ЗАПОРІЖЖЯ відбудеться черговий відкритий відбір у межах програми «Створюй із Суспільним». Про те, що саме очікує від авторів Суспільний мовник і які умови цьогорічного конкурсу ми дізнавалися від продюсерки UA: ЗАПОРІЖЖЯ Наталії Андреєвої.
— Пані Наталія, що саме шукає Суспільне і що готове запропонувати авторам проєктів, які пройдуть відбір?
— Нам, у першу чергу, потрібні проєкти, які би більше розкривали таємниці регіону. Особисто я неодноразово стикалася із тим, що навіть «аборигени» мало що знають про Запоріжжя та область, хоча нам, медівникам, інколи здається, що «ну скільки вже можна говорити про одні й ті самі речі». Крім того, цього разу вирішили особливу увагу приділити «заархівованій та утаємниченій» історії регіону. Процеси, що відбувалися останніми роками, дозволили розкрити архіви, зняти з них гриф «секретно», тож дуже хотілося б знайти тих, хто готовий покопирсатися в них і винести на поверхню те, що багато років приховувалося. Мені здається, що це дозволить зробити правильні історичні висновки.
До того ж, нас дуже цікавить, як і чим живуть люди у віддалених районах Запорізької області, адже ми впевнені, що в тих куточках багатьом вдалося зберегти самобутній побут, цікаві традиції та особливості взаємовідносин. Я б дуже хотіла, аби знайшлися автори, яким така тема припала б до душі і вони би наважилися кілька тижнів прожити разом із селянами.
Ще одна дуже важлива тема — освіта. Навчання дітей сьогодні — нехитра штука: існує безліч тьюторів, онлайн курсів, офлайн тренінгів, які працюють із дітьми та підлітками. Але люди третього віку зараз знаходяться у стані розгубленості, адже навіть оплатити комуналку через онлайн-сервіси для них — справжнє випробування. Також вони не вірять, що можуть посилити вивчення іноземної мови або якихось таких звичних для сучасного покоління справ. Тож, може, знайдуться небайдужі, які візьмуть на себе почесну місію — вчити старших людей інструментами телебачення.
Про інші теми, які заявлені на творчій відбір, можна почитати за посиланням https://zp.suspilne.media/articles/7105?fbclid=IwAR3yA0YNqoqDgjr9v90x25nU0g9I0ha0OiZaG99eP5Cr7dU5pqFDMMTui4
— В конкурсі може прийняти участь будь-яка людина, чи це має бути офіційно зареєстрована творча група?
– Аби надати свою ідею і заявку на конкурс не потрібно оформлювати будь-яких організацій. Це може бути звичайна людина, яка має ідею і мріє втілити її в телевізійному форматі. А от коли справа дійде до виробництва, то працювати будемо вже з організаціями (наприклад, із ФОПами та ТОВами). Якщо в автора ідеї немає оформленої організації, то в кожному індивідуальному випадку будемо шукати вирішення, аби втілити проєкт в життя.
— Щодо термінів конкурсу: до якої дати треба встигнути подати заявку на участь?
– Залишилося дуже мало часу: 22 листопада — останній день, коли ми приймаємо оформлені заявки.
— Що треба зробити, аби заявити про своє бажання прийняти участь у відборі?
– Найкращий варіант — надіслати нам листа на адресу press.zaporizhzhia@suspilne.media із поміткою “Творчій відбір проєктів”. Я особисто перевіряю електронну скриньку і навіть папку “спам”, тож ваш проєкт точно не загубиться.
— На якій розмір фінансування проєкту мають розраховувати автори ідей?
– Цього року до розгляду приймають проєкти вартістю від 50 тисяч грн до 750 тис грн. Тож учасникам потрібно буде заповнити бюджет. Це, мабуть, найважче, але і з цим ми також готові допомогти. Тож, якщо вам здається, що ваш проєкт не пройде конкурсний відбір, бо занадто дорогий, не варто боятися — знайдемо вихід із цієї проблеми також
— Чи повинна творча група проєкту мати свою техніку?
- Так, ми сподіваємося, що творча група буде все робити своїми силами. Суспільне Запоріжжя у даному випадку може допомогти порадами та контактами — до кого звернутися, якщо якоїсь техніки не вистачає, або до кого звернутися, якщо не вистачає талановитого відеографа чи оператора.
— По результатах відбору буде філією буде відбірний лише один проєкт, чи переможців може бути декілька?
– Переможців може бути кілька. Ми не обмежуємося кількістю, адже наша мета — якість!
— Конкурс «Створюй із Суспільним» відбувається вже втретє. Чи були минулі роки у Запоріжжі успішно реалізовані конкурсні проєкти?
– Минулого року в ефір Суспільного мовника Запоріжжя вийшло 12 епізодів проєкту “Козацька звитяга”. Це переможець пітчингу 2018 року. Щодо проєктів, які брали участь минулого року, то не було відібрано жодного, бо був лише один сторонній продакшн, який подав заявку, але вона була доволі сира, потребувала суттєвого доопрацювання та, зрештою, складною як у творчому, так і фінансовому плані.
— Проєкти, що будуть створені у Запоріжжі за фінансовою підтримкою Суспільного, побачить лише місцевий глядач?
– Усе залежить від обраної теми. Звісно, будуть програми, які будуть цікаві лише локальному глядачеві, а будуть і такі, про які варто було б дізнатися всій Україні!
— Коли можна очікувати появи проєктів-переможців на екранах?
– З початку наступного року вже плануємо запускати виробництво. Тож це питання часу і усіх – документальних формальностей, адже ми працюємо на гроші платників податків, тож для нас важливо, аби все було прозоро і якісно.
— Чому для створення нового контенту Суспільне долучає авторів на стороні? Невже філії не можуть створювати якісний телевізійний продукт самотужки?
– Тут два нюанси. Штат філії розрахований на те, щоб створювати інформаційно-аналітичний базовий контент радіо, телебачення і цифрових платформ. Звісно, людям можна запропонувати додаткове навантаження у вигляді конкурсних проєктів, але, як кажуть, “за дві справи візьмешся – жодно добре не зробиш”. А по-друге, хотілося б знайти авторів із “незамиленим оком”, які зможуть під іншим кутом подивитися на історію чи проблему, які не будуть затиснуті професійними телевізійними рамками.
— Що від цього конкурсу очікуєте саме Ви, як керівник філії?
– Я дуже б хотіла, аби конкурс відбувся і в Запоріжжі з’явилися хоча б три нові проєкти, створені на аутсорсі. Чесно, дуже хочу, аби почалася співпраця Суспільного Запоріжжя та сторонніх авторів — аж відчуваю ейфорію від такої синергії!
Розмову вела Євгенія Шаламова