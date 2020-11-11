Запоріжці сплатили до бюджету держави 545 мільйонів гривень військового збору

У січні-жовтні роботодавці і мешканці регіону спрямували до державного бюджету 545 мільйонів гривень військового збору (без показників великих підприємств, які зареєстровані в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Порівняно з 2019 роком сплачена сума зросла на 34 мільйони або майже на сім відсотків.
Коментуючи надходження, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов повідомив, що середньомісячні відрахування цього року склали 54,5 мільйона, це на 3,4 мільйона більше минулорічних. Лише у жовтні з доходів запоріжців скарбниця отримала 60 мільйонів гривень військового збору, що на 6 мільйонів більше, ніж торік.
За десять місяців платники обласного центру забезпечили 273 мільйони, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 79 мільйонів, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 48 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 38 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 20 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 17,4 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 17 мільйонів, Василівського та Михайлівського районів – 16,6 мільйона тощо.
Всього станом на початок жовтня на території регіону зареєстровано 34,7 тисячі суб’єктів господарювання, які сплачували військовий збір, зокрема, 15,9 тисячі підприємств, установ і організацій та 18,8 тисячі підприємців.
Нагадаємо, ставка збору становить 1,5 відсотка від доходів, що підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. Його платниками є фізичні особи-резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.
Головне управління ДПС у Запорізькій області