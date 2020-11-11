Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №44 від 12.11.20

Друзі! У четвер, 12 листопада, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні Дня працівників сільського господарства України, який припадає на 15 листопада. Це також і День фермера, і свято всіх аграріїв. Сільськогосподарська галузь для української держави – один з найбільш важливих стратегічних напрямів не тільки в економічному відношенні, але й політична та геополітична складова життєдіяльності українського суспільства.
Приєднуємося до привітань на адресу всіх, хто так чи інакше пов’язує свою трудову діяльність з обробкою нашої землі, збиранням, переробкою та заготовленням її плодів, здійснюючи цю важливу для всіх нас роботу! Низький Вам уклін! Повага, здоров’я і благополуччя Вам і Вашим родинам! З Днем працівників сільського господарства Вас, дорогі наші земляки!
Також нарешті ми подаємо результат місцевих виборів. У газеті публікуємо повний список депутатів, обраних на виборах 25 жовтня до Запорізької обласної ради. Візьміть до уваги і скористайтеся цим знанням при нагоді.
Поговоримо і про життя після виборів.
Новоолексіївська ОТГ із колишнього Приморського, а нині – Бердянського району системно і наполегливо продовжує боротьбу за своє існування. Хто завинив перед селянами? Чого вимагають новоолексіївці від влади? Деталі у нашій рубриці «На своїй землі»
А ще ми інформуємо своїх читачів про таке.
Дезінфектори розуму. Про що це? Чому журналістика досі важлива? У рубриці «Думки вголос» про це міркує Володимир Єрмоленко, філософ, директор з аналітики Інтерньюз-Україна, головний редактор UkraineWorld.org.долучайтеся!
Піднімаємо й важливі соціальні проблеми
Ситуація із захворюваністю на коронавірус загострюється. Місто Запоріжжя і низка територій області перейшли із «помаранчевої» у «червону» зону. Які правила громадського життя діють? Які заходи вживає влада? Чи спрацюють вони на упередження? Про це – у нашій рубриці «На часі». Також тут читайте про досвід боротьби із COVID-19 у світі: які обмеження у зв’язку з епідемічною ситуацією впроваджено у країнах Європи.
Згадаємо видатних особистостей нашого краю.
Цього разу у традиційній рубриці «Постаті» розкажемо про нашу сучасницю- телеведучу Ольгу Вакало, яка стала Журналістом місяця (жовтня) за версією Національної спілки журналістів України.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Як знахідка поховання скіфського воїна на Мамай-горі оновила наше уявлення про давній народ? Історичну розвідку читайте у нашій рубриці «Знахідка року»
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
У рубриці «Соціальний ракурс» розкажемо, які інновації пропонує Уряд щодо поліпшення ситуації із купівлею житла громадянами, про безоплатне передання пільговим категоріям населення транспортних засобів ( їх звільнено від податку на додану вартість) та ряд інших корисних для життя пересічних громадян речей.
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Деталі у нашій рубриці «Мистецькі обрії»
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.