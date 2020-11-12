Яку інформацію має містити фіскальний чек?

Представники бізнесу та організацій під час продажу товарів або надання послуг зобов’язані проводити розрахункові операції в готівковій або в безготівковій формі через належним чином зареєстрований касовий апарат із створенням відповідних розрахункових документів. Саме фіскальний чек може довести факт покупки або отримання послуги споживачем. Крім того, він підтверджує факт легальності придбаної підакцизної продукції.
Міністерство фінансів Наказом від 18.06.2020 №306 внесло зміни до Положення про форму та зміст розрахункових документів (затверджених наказом Міністерства фінансів України від 21.01.2016 року № 13).
Фіскальний касовий чек на товари, послуги – це розрахунковий документ, створений у паперовій та/або електронній формі (електронний розрахунковий документ), реєстратором розрахункових операцій або програмним реєстратором розрахункових операцій при проведенні розрахунків за продані товари (надані послуги). Його форма має назву N ФКЧ-1 та наведена у додатку 1 до Положення №13.
Отже, з 1 серпня 2020 року фіскальний чек повинен містити наступні обов’язкові реквізити.
Рядок 1. Найменування суб’єкта господарювання.
Рядок 2. Назва господарської одиниці
(найменування, яке зазначене в документі на право власності або користування господарською одиницею і відповідає довіднику “Типи об’єктів оподаткування” та повідомлене ДПС формою 20-ОПП).
Рядок 3. Адреса господарської одиниці
(адреса, яка зазначена в документі на право власності чи користування господарською одиницею (назва населеного пункту, назва вулиці, номер будинку / офісу / квартири) та повідомлена ДПС формою 20-ОПП).
Рядок 4. Для платників ПДВ – індивідуальний податковий номер платника ПДВ (перед номером друкуються великі літери “ПН”).
Рядок 5. Для неплатників ПДВ – податковий номер або серія та номер паспорта / номер ID картки
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті; перед ним друкуються великі літери “ІД”).
Рядок 6. Значення кількості придбаного товару (обсягу отриманої послуги) та вартість одиниці виміру.
Рядок 7. Код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД.
Рядок 8. Цифрове значення штрихового коду товару
(зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення – за бажанням платника).
Рядок 9. Назва товару (послуги), вартість, літерне позначення ставки ПДВ.
Рядок 10. Ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити, що дають змогу їх ідентифікувати.
Рядок 11. Ідентифікатор платіжного пристрою.
Рядок 12. Сума комісійної винагороди (у разі наявності).
Рядок 13. Вид операції.
Рядок 14. Реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки), допустимі правилами безпеки платіжної системи, перед якими друкуються великі літери “ЕПЗ”.
Рядок 15. Напис “ПЛАТІЖНА СИСТЕМА”
(найменування платіжної системи, платіжний інструмент якої використовується, код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі та/або код транзакції в платіжній системі, значення коду).
Рядок 16. Підпис касира
(якщо це передбачено правилами платіжної системи), перед яким друкується відповідно напис “Касир”).
Рядок 17. Підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (“Держатель ЕПЗ”).
Рядок 18. Позначення форми оплати (готівкою, електронним платіжним засобом, у кредит тощо), суму коштів за цією формою оплати та валюту операції.
Рядок 19. Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) у межах чека, перед якою друкується слово “СУМА” або “УСЬОГО”.
Рядок 20. Для платників ПДВ – окремим рядком літерне позначення ставки ПДВ, розмір ставки ПДВ у відсотках, загальну суму ПДВ за всіма зазначеними в чеку товарами (послугами), на початку рядка друкуються великі літери “ПДВ”.
Рядок 21. Акцизний податок для суб’єктів роздрібної торгівлі підакцизних товарів та зареєстрованих платниками акцизного податку.
Рядок 22. Заокруглення.
Рядок 23. До сплати.
Рядок 24. Фіскальний номер касового чека / фіскальний номер електронного касового чека, дата (день, місяць, рік) та час (година, хвилина, секунда) проведення розрахункової операції.
Рядок 25. QR-код, який містить у собі код автентифікації повідомлення (МАС) цього чеку, дату і час здійснення розрахункової операції, фіскальний номер касового чека/фіскальний номер електронного касового чека, суму розрахункової операції, фіскальний номер РРО / фіскальний номер ПРРО).
Рядок 26. Для касового чека ПРРО: позначка щодо режиму роботи (офлайн/онлайн), в якому створений касовий чек програмним реєстратором розрахункових операцій.
Рядок 27. Для касового чека ПРРО: контрольне число, сформоване в режимі офлайн.
Рядок 28. Заводський номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери “ЗН” (для програмних РРО не зазначається).
Рядок 29. Фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери “ФН” або фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій, перед яким друкуються великі літери “ФН ПРРО”.
Рядок 30. Напис “ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК” та графічне зображення найменування або логотипу виробника.
Нагадаємо, кожен споживач може швидко і зручно перевірити справжність виданого чеку. Для цього в Електронному кабінеті платника цілодобово працює сервіс “Пошук фіскального чека”: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check. Якщо ж вам видали несправжній чек, просимо повідомити про це податкову службу Запорізької області.
Головне управління ДПС у Запорізькій області