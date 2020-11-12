Мікрозайми онлайн: чи вигідно брати?

Іноді трапляється так, що людині бракує грошей до зарплати та не знаєте де отримати мікрозайми онлайн? Непередбачені ситуації можуть загнати його в глухий кут. Кожен може зіткнутися з тим, що йому потрібно купити нову побутову техніку або терміново відправитися в поїздку, а грошей на це немає. Чи не вистачати може зовсім небагато, але і таку суму буває знайти нелегко. На допомогу людині приходять мікрофінансові організації.
Мета діяльності таких компаній – допомогти людині вирішити свої фінансові проблеми. Їхні послуги користуються великою популярністю, так як гроші можна отримати в найкоротші терміни і з невеликим відсотком переплати.
Процес видачі мікрозайма онлайн
На відміну від багатьох інших фінансових організацій, МФО лояльно ставиться до своїх позичальників. МФО, що займається онлайн кредитуванням допомагає клієнтам вирішити свої фінансові проблеми. Подати заявку на отримання позики в Києві можуть громадяни, які досягли 18 років і мають карту будь-якого банку України.
Для подачі заявки на онлайн мікропозик, клієнту потрібно заповнити лише невелику анкету, вказавши в ній наступну інформацію:
- ПІБ;
- паспортні данні;
- номер мобільного телефону;
- прикріпити приватне фото і вписати деякі інші дані.
Клієнти також вказують номер банківської карти, на яку в подальшому будуть перераховані грошові кошти. Онлайн калькулятор допомагає підібрати підходящу програму кредитування і визначитися з сумою і терміном. Підтвердити заявку можна натиснувши на кнопку “Підтвердити” і дочекатися рішення сервісу. Зазвичай на розгляд заявки йде не більше 5-10 хвилин.
При прийнятті позитивного рішення, система надішле клієнту договір укладення позики. Згода з ним відправляється шляхом введення коду в спеціальне віконце. Код відправляється системою на мобільний телефон, вказаний при реєстрації. Після цього сума позики миттєво перераховується на банківську карту. На всю процедуру зазвичай йде не більше 30 хвилин.
Важливо! Для кожного позичальника відсоток визначається індивідуально, після перевірки зазначених їхніми даними. Своєчасно повернувши гроші, клієнт може розраховувати на ще більш лояльні умови по наступним онлайн мікропозикам. Детальніше тут – https://creditonline365.com.ua/mikrozajm-v-ukraine.
Хто може скористатися онлайн кредитом
Характерною рисою МФО є лояльне ставлення до клієнтів. Отримати схвалення може кожен позичальник, що не може гарантувати банк. МФО видає мікрокредити:
- фрілансерам;
- працюючим неофіційно;
- домогосподаркам;студентам;
- пенсіонерам.
Переваги мікрозаймів в МФО
Мікрофінансових організація працює в режимі 24/7. Гроші можна отримати навіть вночі, так як система автоматично перевіряє дані позичальника і приймає рішення. Основні переваги компанії:
- можливість отримати гроші онлайн з будь-якої точки України;
- не потрібно надавати великий пакет документів і залучати поручителів;весь процес видачі позики проходить онлайн;
- закрити договір можна будь-яким зручним способом через особистий кабінет, платіжну систему liqPay, Приват24, через термінали Приватбанку і City24, а також через касу банку;
- процентна ставка визначається на підставі кредитної історії клієнта;
Чим краще кредитна історія – тим вигідніше умови може запропонувати МФО. Кожен клієнт бере участь в бонусної програми, що дозволяє йому гасити мікропозики і відсотки по ньому бонусними балами.
Отримати кредит під невеликий відсоток хоче кожен позичальник. Головне пам’ятати, якщо оформити онлайн займ дуже просто, то це зовсім не означає, що можна не виконувати свої фінансові зобов’язання. Не порушуючи умови договору, клієнт покращує кредитну історію і позбавляє себе від фінансових проблем.
Ганна Яковенко, експерт Creditonline365