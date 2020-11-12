РАЗОМ СИЛЬНІШІ: ЗАПОРІЗЬКИЙ БІЗНЕС ОБ’ЄДНУЄТЬСЯ У КЛАСТЕРИ

Запорізька торгово-промислова палата сприяє розвитку кластерного руху у регіоні. Об’єднання зусиль, спільних інтересів бізнесу, наукових інститутів і асоціацій допомагає підприємствам ставати сильнішими, випускати якісну конкурентоздатну продукцію і відповідно – підвищувати прибутки.
Наразі у Запорізькому регіоні активно реалізується проєкт регіонального кластеру «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування», який створений близько двох років тому. А віднедавна – заручився міжнародною, регіональною підтримкою.
Ініціатива Запорізької торгово-промислової палати, Асоціації Підприємств Промислової Автоматизації України, Національного університету «Запорізька політехніка» та групи компаній підтримала програма ООН з відновлення та розбудови миру.
Також діяльність Кластеру визначена одним із перспективних напрямів у Програмі регіонального розвитку Запорізької області на наступний рік.
5 листопада відбулася онлайн-зустріч ініціативної групи та потенційних учасників об’єднання.
Як зазначив віцепрезидент Запорізької торгово-промислової палати Андрій Куц, тема кластеризації дуже близька європейським палатам. Зокрема, цінним є досвід німецьких колег ЗТПП щодо впровадження кластерних ініціатив.
Серед основних напрямів такої діяльності у Німеччині – співпраця щодо інновацій, проведення спільних заходів, виставкових експозицій, підвищення кваліфікації, воркшопи, набір персоналу. Ці тези спільні для кластерного руху у будь-якій країні.
Генеральний директор Асоціації Підприємств Промислової Асоціації Олександр Юрчак презентував можливості для учасників Кластеру, навів успішні європейські кейси, адже у країнах ЄС наразі діє близько 3 тис. кластерів, натомість в Україні поки що близько 50 кластерних ініціатив.
Відтак у Запорізької області є всі шанси поборотися за звання лідеру кластерного руху, а значить – сприяти економічному розвитку регіону. Тим паче – є успішні приклади.
Деякі учасники кластеру вже налагодили співпрацю. Компанія «ТРІАДА» – сучасна інжинірингова компанія, що працює на ринку машинобудування з 1992 року. Основний напрям діяльності компанії – технології і роботизація зварювальних виробництв. Запорізьке підприємство «РОЛЛ ГРАНД» спеціалізується на виробництві фурнітури для всіх типів воріт, їх реалізацією на території України, а також – експортує власну продукцію до країн ЄС, СНД. Наразі зварювальні роботи для компанії виконуються ТРІАДОЮ.
Кирило Красносельський, директор ТОВ «Тріада Лтд Ко» зазначає:
– Ідея партнерства, єднання підприємств машинобудування у своєму регіоні завжди була важливою для нашої компанії. Тому ТРІАДА активно підтримала створення такої платформи і стала одним із ініціаторів її народження.
Керівник «РОЛЛ ГРАНД» Владислав Бащеванжи серед переваг кластерного руху перш за все зазначає більш тісний бізнес-контакт між учасниками кластеру з метою: покращення якості продукції і відповідно – збільшення продажів, підвищення маржинальності продукції.
А також – можливості участі у профільних виставках у складі спільного стенду кластеру. І у перспективі – сподівається на організацію технопарку на території Запорізької області.
Вже незабаром відбудеться серія безкоштовних вебінарів на теми кластерної діяльності, фандрайзингу, ефективного виробництва та операційної діяльності, експорту.
Звертайтеся з питань участі у Кластері «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування» за тел. (061)233-11-72, 050-484-11-97, е-mаіl: oso@ссі.zр.uа.
Стежте за анонсами найближчих подій кластеру на сайті та у ФБ:
www.cci.zp.ua
https://www.facebook.com/zpalata
Довідково
Проєкт «Кластер «Інжиніринг. Автоматизація. Машинобудування» реалізується Запорізькою торгово-промисловою палатою в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.