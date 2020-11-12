Суспільне Запоріжжя чекає 20 листопада Валерія Баранова та Олександра Свідла на теледебатах

Пряма трансляція проєкту «Виборчий округ. Дебати» між претендентами на посаду очільника міста Дніпро заплановано на 20 листопада. Початок ефіру заплановано о 19:15.
За словами продюсерки UA: ЗАПОРІЖЖЯ Наталії АндреєвоЇ, філія має можливості організувати трансляцію телевізійних дебатів прямо із Бердянська – знімальна група і пересувна телевізійна станція готові відбути у відрядження до портового міста. Але навіть ця пропозиція поки не надихнула претендентів на отримання ключів від Бердянська на участь у теледебатах.
«Єдине місто Запорізької області, у якому призначено повторне голосування на посаду міського голови, — Бердянськ. Суспільне Запоріжжя побачило у цій виборчій новині можливість влаштувати дебати двох кандидатів на посаду очільника Бердянська — Олександра Свідла (висунутий “Опозиційною Платформою – за Життя”) та Валерія Баранова (балотується від партії “За Майбутнє”). Обом опонентам на початку тижня ми надіслали запрошення на участь у прямому ефірі і навіть висловили пропозицію: якщо не ви – до нас, тоді ми – до вас, адже можемо організувати дебати в Бердянську і за допомогою ПТС транслювати їх в телевізійному ефірі та на цифрових платформах. Буквально вчора ми знову намагалися зв’язатися із кандидатами, які братимуть участь у виборах на посаду голови Бердянська 22 листопада. У відповідь – тиша. Втім ми все ще сподіваємося на позитивний варіант розвитку подій і зарезервували місце в ефірі саме для дебатів Баранова і Свідла 20 листопада о 19:15», — розказала Наталія Андреєва.
Формат токшоу «Виборчий округ. Дебати» передбачає вступні виступи кандидатів на посаду Бердянського міського голови, дискусію безпосередньо між двома кандидатами, відповіді на запитання ведучої програми, представників місцевих ЗМІ та авторитетних у Бердянську осіб (щодо команди кандидата, його передвиборчу кампанію, аналіз роботи тощо, а також пов’язані із топпроблемами міста), підсумкові виступи кандидатів.
Журналісти телеканалу виконуватимуть роль модераторів і стежитимуть за дотриманням кандидатами регламенту дебатів та часових проміжків.
Крім телевізійного ефіру, глядачі зможуть переглянути «Виборчий округ. Дебати» онлайн на сайті філії або подивитись пряму трансляцію ефіру на фейсбук-сторінці Суспільне Запоріжжя. Відео дискусії буде доступне і на ютуб-каналі. UA: ЗАПОРІЖЖЯ готовий надати сигнал трансляції дебатів кандидатів другого туру виборів на посаду Дніпровського міського голови зацікавленим телеканалам.
Телеканал UA: ЗАПОРІЖЖЯ — незаангажований майданчик для дебатів, є складовою частиною Суспільного мовника — єдиного медіа в Україні, власником якого є народ. Команда Суспільного виготовляє проєкти для всіх платформ (телебачення, радіо та діджитал) за журналістськими стандартами. Це засвідчують численні моніторингові дослідження незалежних медіаорганізацій.
Нагадаємо, у жовтні в ефірі UA: ЗАПОРІЖЖЯ вийшло 14 випусків програми «Виборчий округ. Місцеві» за участі кандидатів на посаду міського голови міст регіону та кандидатів у депутати Запорізької міської та обласної рад. Підсумки проєкту можна переглянути за посиланням.
Джерело: UA: ЗАПОРІЖЖЯ