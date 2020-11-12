Запорізькі компанії і підприємці сплатили 3,4 мільярда гривень ПДВ

За десять місяців представники бізнесу регіону спрямували до державного бюджету 3 мільярди 452 мільйони гривень податку на додану вартість (без даних великих підприємств, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Рівень надходжень перевищив минулорічний на 512 мільйонів або на 17,4 відсотка.
Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, сплата ПДВ сформувала понад 50 відсотків загальних доходів державної скарбниці. Лише у вересні запорізькі компанії і підприємці поповнили бюджет на 563 мільйони, що на 163 мільйони більше, ніж торік.
Більшу половину відрахувань забезпечили суб’єкти господарювання м. Запоріжжя – 1 мільярд 783 мільйони, платники м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів направили 286 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 265 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 207 мільйонів, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 176 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 147 мільйонів, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 132 мільйони, Василівського та Михайлівського районів – 128 мільйонів тощо.
Всього в органах податкової служби Запорізької області зареєстровано 10222 платника ПДВ, серед яких 9258 СГД-юридичних осіб та 964 фізичних осіб-підприємців.
Головне управління ДПС у Запорізькій області