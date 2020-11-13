За користування радіочастотами запорізькі компанії і підприємці сплатили майже мільйон

За січень-жовтень від запорізьких суб’єктів господарювання до загального фонду державного бюджету надійшло 926 тисяч гривень рентної плати за використання радіочастотного ресурсу (не враховуючи дані підприємств, які перебувають на обліку в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 8,5 відсотка.
Найбільші суми спрямували до скарбниці підприємства і підприємці обласного центру – 399 тисяч, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 275 тисяч, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 64 тисячі, Василівського та Михайлівського районів – 52 тисячі, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 51 тисячу тощо.
Усього у м. Запоріжжя та області нараховується 109 суб’єктів господарювання, які у своїй діяльності використовують засоби радіозв’язку і радіомовлення. Серед них 36 фізичних осіб-підприємців, які сплатили до бюджету 360 тисяч гривень.
Нагадаємо, платники, яким надано право користування радіочастотним ресурсом України на підставі ліцензій або дозволу, повинні обчислювати та перераховувати рентну плату до держбюджету. Розмір платежу залежить від виду радіозв’язку, розміру встановлених ставок та ширини смуги радіочастот по кожному регіону.
Головне управління ДПС у Запорізькій області