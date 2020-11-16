Як правильно вибрати бойлер

Через гідравлічні дослідження, які можуть продовжуватися у великих містах часто вимикають гарячу воду на місяць, а то і більше. Тому все частіше українці задумуються про встановлення електричних бойлерів. проте, як правильно його вибрати – знає не кожен.
Найкращим варіантом буде покупка бойлера, який працює від електрики, оскільки він більш економний та безпечний. На сайті магазину Sp-Climate за посиланням sp-climate.com/catalog/nakopitelnye-vodonagrevateli-boylera.html є дуже багато варіантів бойлерів за помірними цінами. Прилади відповідають всім стандартам якості.
Переваги та недоліки електричного бойлера
До переліку переваг можна віднести:
- великий об’єм води;
- відносно низьке споживання електрики під час нагрівання;
- не потребує додаткової електричної проводки при монтажу.
До недоліків відносяться:
- великі розміри баків;
- повільне нагрівання води;
Об’єм бойлера
В першу чергу визначаються зі щоденною потребою гарячої води. Наприклад, для будинку, в якому проживає сім’я з трьох чоловік з користуванням душу, ванної та двох кранів, цілком підійде бойлер об’ємом до 100 літрів. Швидкість нагріву буде за дві години 90 градусів.
Як підібрати бойлер для квартири
Щоб прилад підходив для ванної кімнати з сучасним лаконічним інтер’єром, необхідно його підбирати, відповідно до простору. Він не повинен заважати проживаючим в повсякденному житті, а це значить, что кращим варіантом буде невеликий бойлер мінімалістичного дизайну. Сьогодні прямокутні вироби користуються найбільшим попитом серед споживачів. Підходять для стилю хай-тек, не займають багато простору та можуть доповнювати інтер’єрне рішення за рахунок кольору та рівних ліній.
Слім-бак – це найбільш вдалий вибір для квартир зі скромними габаритами. Вони являють собою вузькі видовжені баки, які легко монтувати в кутку приміщення та не перешкоджають доступ до комунікацій. При цьому, такий бак буде гармонійно виглядати в будь-якому інтер’єрному рішенні.
Як вибрати бойлер для будинку
Для великого простору в умовах котеджного будинку, ви можете запросто віддати перевагу великим об’ємним приладам. Враховуйте кількість споживання води та членів сім’ї. Якщо вам доведеться встановлювати великий бойлер, то ваш простір скоріш за все дозволить це зробити. Дуже часто в ванних кімнатах будинків є дуже багато вільного місця, де зручно поставити великий бойлер будь-якої форми.