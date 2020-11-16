Роз’яснення «Запоріжгаз Збут» для учасників акції «Твоя енергонезалежність»

Майже 2,5 тисячі споживачів по Запорізькій області взяли участь в акції «Твоя енергонезалежність», яку напередодні опалювального сезону провів «Запоріжгаз Збут». Учасники акції забезпечили себе на зиму газом за акційною літньою ціною.
«Запоріжгаз Збут» роз’яснює умови акції, надаючи відповіді на найпопулярніші запитання учасників.
Як почати використовувати куплений запас газу?
Всі учасники акції автоматично почали використовувати акційний газ з 1 жовтня. Жодних додаткових заявок на його використання подавати не треба.
Чи потрібно ще за щось платити?
Допоки акційний газ не буде використано, споживач має сплачувати лише один рахунок — за доставку газу. Якщо ж учасник акції використає сплачений об’єм до 31 березня 2021 року, то надалі отримуватиме газ на загальних умовах — за поточною ціною у період споживання.
Що буде у разі невикористання усього газу до кінця опалювального сезону?
Якщо станом на 1 квітня 2021 року об’єм використаного газу буде менше передплаченого, «Запоріжгаз Збут» поверне залишок коштів або зарахує їх на рахунок майбутніх платежів.
Якщо передплачені різні обсяги газу по різній ціні, як їх споживати?
Порядок споживання цих обсягів відповідає порядку замовлення і оплати
Як можна слідкувати за використанням свого газового запасу?
Щомісяця «Запоріжгаз Збут» надсилатиме рахунок, у якому будуть зазначені використані об’єми. Також ці дані можна буде побачити в особистому кабінеті на сайті 104.ua.
У другому сезоні акції «Твоя енергонезалежність», яку з 15 серпня до 30 вересня проводив «Запоріжгаз Збут», клієнти компанії придбали 2,815 млн кубічних метрів природного газу. Тепер споживачі використовуватимуть блакитне паливо до 31 березня 2021 року за фіксованою акційною ціною.