Молодь Смирновської громади готова будувати суспільство без гендерних стереотипів

Чи існують «жіночі» та «чоловічі» професії? Яке місце займає Україна серед країн світу щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків? На скільки зросте ВВП в країні, якщо усунути гендерну нерівність? Ці та інші важливі аспекти рівних прав і можливостей жінок і чоловіків обговорила молодь у Смирновській ОТГ на інтерактивному гендерному кафе, організованому фондом «Єдність» за майбутнє».
- Українське суспільство історично не можна вважати відсталим в плані ствердження ролі жінки, – вважає Наталія Івченко. – Особливо в козацьку добу, коли під час військових походів чоловіків жінки брали на себе і «жіночі», й «чоловічі» функції.
- Причиною гендерної нерівності, напевно, є те, що жінка від природи фізично слабша, – поділилася думками Карина Гандак, – але в наш час це не є визначальним фактором, і жінки можуть і мають досягати більшого.
У Смирновській громаді жінки дійсно активні у всьому. Навіть у місцевій раді жінок-депутаток – 57%. Тому до депутатської групи «Рівні можливості» в Смирновській сільській раді входять троє жінок та двоє чоловіків – бо гендерна рівність – це не лише жіноча справа. У Смирновській ОТГ призначено уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків Ірину Сингур, яка є заступником голови громади. Громада, яка межує з Донецькою областю, прийняла місцевий план дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». У громаді впроваджується благоустрій з урахуванням потреб жінок та дітей (освітлення вулиць, ремонт шкіл, дитячих садків, відновлення тротуарних доріжок). У роботі депутатської групи активну участь бере голова громади.
Активне обговорення молоді викликали теми рівності у професії та рівного розподілу домашніх обов’язків. Адже це взаємопов’язано – якщо чоловік долучається до виховання дітей, приготування їжі, прибирання в домі та не вказує, що «місце жінки на кухні», то жінка може професійно самореалізуватися в тій сфері, яка їй подобається, просуватися по кар’єрним сходам і в результаті – заробляти більше коштів для спільного сімейного бюджету.
- Особисто я внесу свій вклад у ствердження гендерної рівності перш за все тим, що оберу ту професію, яка мені подобається, вестиму здоровий і соціально активний спосіб життя, – поділилася планами Дар’я Федорова.
- Вважаю, що і в громаді, і в особистому житті треба поважати права жінок,- висловив свою думку Іван Ярмак. -В моїй сім’ї обов’язки будуть ділитися порівну.
Олександр Дорошенко