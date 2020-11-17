Молодь Смирновської громади готова будувати суспільство без гендерних стереотипів

Молодь Смирновської громади готова будувати суспільство без гендерних стереотипів

Чи існують «жіночі» та «чоловічі» професії? Яке місце займає Україна серед країн світу щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків? На скільки зросте ВВП в країні, якщо усунути гендерну нерівність? Ці та інші важливі аспекти рівних прав і можливостей жінок і чоловіків обговорила молодь у Смирновській ОТГ на інтерактивному гендерному кафе, організованому фондом «Єдність» за майбутнє».

  • Українське суспільство історично не можна вважати відсталим в плані ствердження ролі жінки, – вважає Наталія Івченко. – Особливо в козацьку добу, коли під час військових походів чоловіків жінки брали на себе і «жіночі», й «чоловічі» функції.
  • Причиною гендерної нерівності, напевно, є те, що жінка від природи фізично слабша, – поділилася думками Карина Гандак, – але в наш час це не є визначальним фактором, і жінки можуть і мають досягати більшого.

У Смирновській громаді жінки дійсно активні у всьому. Навіть у місцевій раді жінок-депутаток – 57%. Тому до депутатської групи «Рівні можливості» в Смирновській сільській раді входять троє жінок та двоє чоловіків – бо гендерна рівність – це не лише жіноча справа.  У Смирновській ОТГ призначено уповноважену особу з питань забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків Ірину Сингур, яка є заступником голови громади. Громада, яка межує з Донецькою областю, прийняла місцевий план дій на виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека». У громаді впроваджується благоустрій з урахуванням потреб жінок та дітей (освітлення вулиць, ремонт шкіл, дитячих садків, відновлення тротуарних доріжок). У роботі депутатської групи активну участь бере голова громади.

Активне обговорення молоді викликали теми рівності у професії та рівного розподілу домашніх обов’язків. Адже це взаємопов’язано –  якщо чоловік долучається до виховання дітей, приготування їжі, прибирання в домі та не вказує, що «місце жінки на кухні», то жінка може професійно самореалізуватися в тій сфері, яка їй подобається, просуватися по кар’єрним сходам і в результаті – заробляти більше коштів для спільного сімейного бюджету.

  • Особисто я внесу свій вклад у ствердження гендерної рівності перш за все тим, що оберу ту професію, яка мені подобається, вестиму здоровий і соціально активний спосіб життя, – поділилася планами Дар’я Федорова.
  • Вважаю, що і в громаді, і в особистому житті треба поважати права жінок,- висловив свою думку Іван Ярмак. -В моїй сім’ї обов’язки будуть ділитися порівну.

 

Олександр Дорошенко

Суспільство