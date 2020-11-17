З доходів запоріжців місцеві бюджети отримали п’ять мільярдів гривень

За десять місяців до місцевих бюджетів регіону надійшло 5 мільярдів 150 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб (не враховуючи показники великих підприємств, які обслуговуються в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, порівняно з минулим роком запоріжці збільшили сплату ПДФО на 374 мільйони або на 8 відсотків.
Найбільші суми до скарбниць громад надійшли від платників обласного центру – 2 мільярди 165 мільйонів гривень. Роботодавці і мешканці м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів спрямували 753 мільйони, м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів – 538,6 мільйона, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 395,3 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 321 мільйон, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 256 мільйонів, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 166 мільйонів, Вільнянського, Новомиколаївського районів – 165,5 мільйона тощо.
Основними видами доходів, які забезпечили надходження ПДФО, є заробітна плата (85,5 відсотка), грошові виплати військовослужбовцям (6,1 відсотка), інші доходи (паї, дивіденди – 6,2%), декларування доходів ФОП, самозайнятих осіб та громадян (2,2 відсотка).
Станом на початок листопада в області зареєстровано 72,3 тисячі платників податку на доходи фізосіб, серед яких 18,5 тисячі суб’єктів господарювання-юридичних осіб та 53,8 тисячі-фізичних осіб.
Головне управління ДПС у Запорізькій області