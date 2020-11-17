За результатами роботи податкової міліції Запорізької області до бюджету повернено 12,6 мільйона

Слідчі підрозділи податкової міліції Запорізької області у січні-жовтні 2020 року розслідували 120 кримінальних проваджень, 54 з яких належать до категорії тяжких, у тому числі 29 – за ухилення від сплати податків і зборів в особливо великих розмірах. З обвинувальним актом до суду направлено 14 матеріалів. Для звільнення осіб від кримінальної відповідальності спрямовано 6 проваджень, 3 з яких – у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.
Завдяки заходам, вжитим працівниками податкової міліції, до бюджету повернено 12,6 мільйона гривень (з урахуванням фінансових санкцій та пені) та накладено арешт на майно у сумі 9,7 мільйона.
За матеріалами співробітників оперативних підрозділів за десять місяців зареєстровано 49 кримінальних проваджень.
Співробітники податкової міліції ліквідували три центри мінімізації платежів. За результатами відпрацювання суб’єктів господарювання, які користувались послугами з мінімізації сплати податків, стягнуто 21,3 мільйона.
У рамках операції “Акциз-2020” викрито діяльність 9 “підпільних цехів” з виробництва підакцизних товарів. Так, у трьох із них виготовлялися фальсифіковані алкогольні напої, у п’яти – спирт, ще в одному – тютюнові вироби, які у подальшому продавалися через мережу Інтернет, а також з використанням створених акаунтів у мобільних додатках. Із незаконного обігу вилучено товарів підакцизної групи на суму 37,2 мільйона. Відповідно до судових рішень конфісковано продукцію загальною вартістю 4,2 мільйона.
Головне управління ДФС у Запорізькій області