Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №45 від19.11.2020р.

Друзі! У четвер, 19 листопада, виходить у світ черговий випуск Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».
Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.
Принагідно нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.
Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.
Наші передплатні індекси:
21707 – пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць; 97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців
21708 – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.
Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:
https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp
Нагадаємо шанувальникам нашого видання і про творчий проект газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».
Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї українськомовне видання регіонального рівня «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами українського ужиткового мистецтва.
Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.
Наш новий лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.
Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом майстрині, психологині, лялькарки-терапевтки Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.
Стартова ціна виробу – 350грн
Зробити ставку можна протягом місяця на сайті нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/
Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36
Нинішній наш випуск виходить напередодні 21 листопада, коли ми відзначаємо річницю Революції Гідності, вшановуємо своїх Героїв. Спільно поміркуємо над тими викликами, які постали перед Україною, і кожен для себе вирішимо, якою мірою можемо долучитись до їх подолання.
А ще ми інформуємо своїх читачів про таке.
Уряд готовий підтримати підприємців під час карантину вихідного дня. На які саме програми підтримки може розраховувати бізнес і як ними скористатися? Деталі у нашій газеті.
Піднімаємо й соціальні проблеми
Про нагальне. 19 листопада – Всесвітній день туалету. Де у Запоріжжі з мінімальними втратами за нагальної потреби здобути жадане полегшення? Про це у публікації журналістки Віталіни Московцевої
Згадаємо видатних особистостей нашого краю.
Цього разу у традиційній рубриці «На своїй землі» розкажемо про авторитетних людей – заслужених аграріїв регіону.
Також спонукаємо вас замислитися над питаннями уроків, які подає нам життя та історія.
Пам’ятати про бранців Кремля. Ситуація з обмінами у глухому куті. Долучитись до флешмобу Українського ПЕН та Центру громадянських свобод #prisonersvoice в продовження офлайн акції «Порожні стільці”, що пройшла 15 листопада на Софійській площі у столиці, закликає колишній в’язень «Ізоляції» Станіслав Асєєв
Подаємо й корисну ужиткову інформацію.
У рубриці «На часі» подаємо телефонні номери «гарячих ліній» для надання адресної допомоги вразливим верствам населення у період карантину.
Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля
Деталі у нашій рубриці «Мистецькі обрії»
А у традиційній рубриці «Дивина тижня» її ведучий Олександр Максимов здивує своїх читачів розповіддю про …рожевих пеліканів. Чому ця розповідь має вас здивувати? Читайте «ПравдуЗП»!
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.