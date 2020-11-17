Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №45 від19.11.2020р.

Зустрічайте свіжий випуск ПравдаЗП №45 від19.11.2020р.

Друзі! У четвер, 19 листопада,  виходить у світ черговий випуск  Запорізької обласної газети «ПравдаЗП» громадської організації «Клуб друзів   «Запорізької правди», в якому йтиметься про  важливі події у житті  мешканців нашої області.

             Нова газета виходить тимчасово на період, поки трудовому колективу КП «Газета «Запорізька правда» ЗОР вдасться реалізувати У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ  Закон України про роздержавлення та відновити випуск газети «Запорізька правда».

Боротьба за відродження газети «Запорізька правда» триває. Ми розкажемо про тих, хто знищує нашу газету. І кожного назвемо поіменно.

 

Принагідно  нагадаємо, що передплатити нашу газету – її друковану версію можна в відділеннях поштового зв’язку та пунктах приймання передплати, у листонош на доставних дільницях.

Передплата з поточних місяців 2020 року на місцеві видання приймається до 25 числа кожного місяця, що передує передплатному.

          Наші передплатні індекси:

21707  –  пільгова передплата: 32,45 на 1 місяць;   97,35 грн на 3 місяці, 194,70грн на 6 місяців

            21708  – 37,45 на 1 місяць; 112,35 грн на 3 місяці, 224,70грн на 6 місяців.

 

            Також зауважимо, що віднедавна передплату на нашу газету в Укрпошті можна оформити і он-лайн. Достатньо лише пройти за посиланням:

 https://peredplata.ukrposhta.ua/index.php?route=product%2Fproduct&product_id=94571?utm_source=banner&utm_medium=own&utm_campaign=izdateli_2045&utm_content=pravda_zp

 

 

Нагадаємо шанувальникам нашого видання і  про творчий  проект  газети – благодійний аукціон «Ідентифікація.UA».

Обласна газета ГО «Клуб друзів «Запорізької правди» – єдине в Запорізькому краї  українськомовне видання регіонального рівня  «ПравдаЗП» потребує допомоги друзів. Долучайтеся  до нашого нового проекту – аукціон «Ідентифікація.UA». В рамках аукціону ми пропонуватимемо вироби hand made, виготовлені за всіма правилами  українського ужиткового мистецтва.

 Всі кошти, виручені за результатами аукціону, будуть направлені на розвиток видання «ПрадаЗП», його веб-порталу і сторінок у соціальних мережах, а також на реалізацію права Запорізької громади на вільний доступ до інформації і свободу слова щодо відродження у судовому порядку  газети «Запорізька правда» із 103-річною історією.

Наш новий  лот – лялька-мотанка «Сонячний кінь». Це лялька-оберіг. Кінь – це символ енергії й сили, пристрастей та інстинктів, а також вірності і відданості у праці, у щоденних турботах. Предковічно коні були помічниками богів, воїнів-козаків і, головне, хліборобів. Кінь – працьовитий, войовничий і творчий дух. Сонячний кінь – це символ нескінченної творчої енергії. Він біжить крізь час та вимір протягом багатьох тисячоліть та залишає за собою вогонь – силу, яка запалює новими ідеями творчих та свідомих людей.

 Виготовлена у відповідній кольоровій гамі за всіма правилами обрядової ляльки під наставництвом  майстрині, психологині,  лялькарки-терапевтки  Ольги Манжури. Використані тільки натуральні матеріали Розмір 25х35 см.

 Стартова ціна виробу – 350грн

 Зробити  ставку  можна протягом місяця   на сайті  нашого видання за посиланням : https://zp-pravda.info/2020/09/29/soniachnyi-kin-tse-symvol-neskinchennoi-tvorchoi-enerhii/

 

Або зателефонувавши за номером: 098-447-29-36

 

Нинішній наш випуск виходить  напередодні 21 листопада, коли  ми  відзначаємо річницю Революції Гідності, вшановуємо своїх Героїв. Спільно поміркуємо над тими викликами, які постали перед Україною, і кожен для себе вирішимо,  якою мірою можемо долучитись  до  їх подолання.

А ще  ми інформуємо своїх читачів про  таке.

Уряд готовий підтримати підприємців під час карантину вихідного дня. На які саме програми підтримки може розраховувати бізнес і як ними скористатися? Деталі у  нашій газеті.

Піднімаємо й соціальні проблеми

Про нагальне. 19 листопада – Всесвітній день туалету. Де у Запоріжжі  з мінімальними втратами за нагальної потреби  здобути жадане полегшення?  Про це у публікації журналістки Віталіни Московцевої

Згадаємо видатних особистостей нашого краю.

Цього разу у традиційній  рубриці «На своїй землі» розкажемо про авторитетних людей –  заслужених аграріїв регіону.

Також спонукаємо вас замислитися над питаннями  уроків, які подає нам життя та історія.

Пам’ятати про бранців Кремля. Ситуація з обмінами у глухому куті. Долучитись  до флешмобу Українського ПЕН та Центру громадянських свобод #prisonersvoice в продовження  офлайн акції «Порожні стільці”, що  пройшла 15 листопада на Софійській площі у столиці, закликає колишній в’язень «Ізоляції»  Станіслав Асєєв

Подаємо й  корисну ужиткову інформацію.

            У рубриці «На часі» подаємо  телефонні номери «гарячих ліній» для надання адресної допомоги вразливим верствам населення у період карантину.

Залучаємо наших читачів і до корисного дозвілля

 Деталі у нашій рубриці «Мистецькі обрії»

А у  традиційній  рубриці «Дивина тижня»   її ведучий Олександр Максимов   здивує  своїх читачів розповіддю  про  …рожевих пеліканів. Чому ця розповідь має вас  здивувати? Читайте «ПравдуЗП»!

 

Також  саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди,  безкоштовні приватні оголошення, цікавий кросворд   та ще багато іншої корисної інформації.

Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату  у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.

Придбати свіжий випуск «Правди ЗП» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 099-079-28-46.

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