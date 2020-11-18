Які жіночі сережки зараз модно носити

Сучасна мода на аксесуари дуже різноманітна. Зараз популярні прикраси у вигляді браслетів, ланцюжків, кольє, кілець і звичайно ж сережки. Популярність жіночих сережок обумовлена тим, що вони не тільки акцентують увагу на жіночу красу, прикрашає її, але є важливим елементом, завершальним образ.
Модні жіночі золоті сережки сезону 2020-2021 вважаються барвистим, а також ефектним компонентом, проте який ніяк не схильний бути тільки завершальним елементом стилю, але може стати його «родзинкою». Тому в статті ми коротко розберемо, які ювелірні сережки зараз в моді і де їх можна купити.
Отже, зараз в тренді такі види жіночих сережок:
- Двосторонні сережки. Такі моделі ще називають «front to back». Головною особливістю такого аксесуара є те, що він може прикрашати мочку вуха з двох сторін! Найчастіше прикраса має дві різні частини за обсягом, типу, розмірами, але з’єднуються між собою в одну прикрасу. Наприклад, такі ювелірні сережки «Dior», сережки з перлами, двосторонні кульки та інші. Додамо, що двосторонні сережки популярні ось уже кілька сезонів поспіль, не дивно навіть чому.
- Сережки конго. Незмінна класика, популярна вже багато років. Сережки конго популярні і в сезоні 2020-2021. Однак нові моделі прикраси мають якісь нові зміни в зовнішньому вигляді. Нове незвичайне оформлення сережок – додавання перлів, комбінація декількох квітів, додаткові деталі з пір’я, хусток, шкіри та іншого.
- Сережки-висячі, з підвісками. Зараз в моді звисають сережки з різними підвісками, які можуть бути в класичному або неординарному виконанні.
- Сережки з хрестом. Таке незвичайне поєднання підійде не всім жінкам, але для сміливих і зухвалих дівчат вони будуть ідеальні, адже це один з найбільш трендових аксесуарів цього сезону!
- Витончені гвоздики. Незгасима класика увірвалася і в тренд сезону 2020-2021. Роки йдуть, але популярність витончених і ніжних сережок-цвяшків тільки зростає.
- Асиметричні або непарні сережки. Раніше парні сережки повинні були бути ідеальні і ідентичні, але сучасна мода внесла свої корективи. Зараз модно носити mismatched-прикраси на вухо, які можуть відрізнятися за формою, довжині, кольором і дизайну. Однак важливо пам’ятати, що за одним критерієм вироби повинні перегукуватися, наприклад, ідентичні вставки.
- Сережки-трансформери. Прикраса також називають «Джекет». Вони є різновидом двосторонніх сережок, але є трансформерами. Аксесуар складається з пусет і підвіски, яка знімається. Підвіска може бути у вигляді куль, шипів, віяла, ланцюжка та іншого декоративного елемента.
Чому золото кращий варіант для жіночих сережок?
Золото – популярний дорогоцінний метал, який застосовується для створення модних, трендових ювелірних прикрас. Не виняток і золоті сережки. Золотий сплав має безліч переваг, з яких варто придбати саме золоті прикраси:
- Надійний;
- Якісний;
- Гіпоалергенний;
- Довговічний метал.
Також з золотом ідеально поєднуються дорогоцінні й напівкоштовні камені – фіаніти, діаманти, смарагди, перли і т. Д.
Де можна купити трендові ювелірні прикраси
Купити трендові золоті сережки можна в онлайн-гіпермаркеті ювелірних прикрас «Золотий Стандарт». Інтернет-магазин пропонує в своєму широкому каталозі великий вибір аксесуарів із золота на вухо, серед яких: сережки з перлами, сережки-конго, двосторонні прикраси на вушко, золоті гвоздики, і інші.
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