Легалізація трудової діяльності запоріжців

Українське законодавство у сфері трудових відносин є досить жорстким до тих роботодавців, які економлять на офіційному оформленні своїх робітників.
Офіційне працевлаштування та соціальні гарантії або зарплата у конверті та нестабільне майбутнє – на жаль такий вибір досі постає перед працюючими запоріжцями.
Короновірусна криза оголила вразливість тих, хто обрав другий шлях та працює неофіційно, адже без належно оформлених трудових відносин дуже важко захиститися від неприємних рішень роботодавця.
З іншого боку, державний та місцеві бюджети недоотримують значні кошти від несплачених податків та зборів, тому питання легалізації праці під особливою увагою державних контролюючих органів.
Роман Афонов – начальник ГУ ДПС у Запорізькій області:
Для того, щоб максимально підвищити ефективність нашої роботи щодо легалізації заробітних плат запоріжців, податкова служба взаємодіє з іншими контролюючими органами та державними установами.
Співпраця відбувається за декількома напрямами – це і спільні заходи з органами місцевого самоврядування, Пенсійного фонду та управління Держпраці. Також наші фахівці працюють у складі міжвідомчих робочих груп та комісій. Звичайно, відповідно до норм чинного законодавства, податкова служба здійснює контрольно-перевірочні заходи.
Так, з початку року податківці провели 135 документальних перевірок суб’єктів господарювання, які мали ризики щодо несплати податків і зборів під час виплати доходів громадянам. За їх результатами донараховано 12 мільйонів 400 тисяч гривень, зокрема, 9 мільйонів 600 тисяч гривень ПДФО, 2 мільйони гривень єдиного внеску та 800 тисяч гривень військового збору.
Втім, основний акцент ми робимо саме на роз’яснювальних бесідах з роботодавцями стосовно необхідності дотримання ними норм податкового законодавства. Адже від легальної праці виграють усі.
Бізнес покращує свій імідж за рахунок соціально відповідальної позиції.
Також сумлінний роботодавець уникає загрози отримати значні штрафні санкції.
Водночас, працюючи “вбілу”, підприємці відкривають для себе можливості виходу на зарубіжні ринки та залучення інвестицій.
Крім того легальне робоче місце вірогідніше оберуть кваліфіковані та вмотивовані спеціалісти.
Якщо говорити про найманих працівників, для них офіційне працевлаштування є гарантією гідних та безпечних умов праці. Це захист від необгрунтованих покарань та незаконного звільнення.
І найбільш важливий аргумент – обираючи відповідального роботодавця, працівники можуть розраховувати на регулярну виплату зарплати, оплачувані відпустки, лікарняні та багато іншого.
Зрозуміло, що держава так само зацікавлена у максимальній легалізації трудових відносин. Адже, податок на доходи фізичних осіб, який сплачується з офіційних зарплат, надходить до державного бюджету та є бюджетоформуючим для місцевих скарбниць, і ці кошти йдуть на розвиток територій. Єдиний внесок спрямовується до спеціальних фондів, з яких нараховують пенсії, страхові та соціальні виплати.
Роман Афонов – начальник ГУ ДПС у Запорізькій області:
Якщо говорити мовою цифр, хочу зазначити що у Запорізькій області з початку року легалізовано працю 6121 робітника. Цим громадянам офіційно виплачено 31 мільйон 400 тисяч гривень доходу.
При цьому, бюджети додатково отримали 13 мільйонів гривень, зокрема, 5 мільйонів 600 тисяч гривень податку на доходи фізичних осіб, майже 7 мільйонів єдиного внеску та 500 тисяч військового збору.
Українське законодавство у сфері трудових відносин є досить жорстким до тих роботодавців, які економлять на офіційному оформленні своїх робітників. За кожного працівника, який працює без трудового договору або з зарплати якого не утримуються податки, є загроза отримати штраф понад 100 тисяч гривень. Тож економія виходить сумнівна.
Тому податкова служба закликає підприємців сумлінно ставитись до своїх обов’язків, а наймані працівники мають знати свої права.