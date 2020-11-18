Податкові перевірки запорізького бізнесу скорочено на 60 відсотків

У січні-жовтні поточного року аудитори податкової служби регіону провели 498 перевірок запорізьких суб’єктів господарювання. Зокрема, здійснено 284 документальні перевірки юридичних осіб (49 планових та 235 позапланових), а також 214 заходів контролю серед фізичних осіб-підприємців.
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року кількість перевірок компаній і організацій зменшилась на 59 відсотків, фізичних осіб – на 64 відсотки. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
За виявлені порушення законодавства донараховано 155,6 мільйона гривень податкових зобов’язань. З цієї суми суб’єкти господарської діяльності узгодили понад 150 мільйонів (97 відсотків) та вже перерахували до бюджетів 38,5 мільйона. Рівень узгодженості до показника попереднього року збільшився на 62 відсотки.
Так, за результатами аудиту зменшено збитки у сумі 345 мільйонів гривень, що упередило несплату 62 мільйонів гривень податку на прибуток та завищення залишків від’ємного значення ПДВ на 16 мільйонів.
Нагадаємо, кожне підприємство або підприємець може дізнатися про його включення до плану проведення документальних перевірок – відповідна інформація щорічно публікується на сайті податкової служби. План-графік на 2020 рік розміщено за посиланням: https://tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/402509.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області