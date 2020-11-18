Toyota Yaris: компактний хетчбек для міських умов

Автосалон Toyota в Києві пропонує послуги із замовлення авто, яке можна придбати у кредит, попередньо перед тим провівши тест-драйв. Крім того, сайт автосалона Тойота Автосамит має власне СТО, у якому працюють кваліфіковані спеціалісти. У автосалоні є на вибір чимало якісних моделей Toyota. Зараз же ми поговоримо про Toyota Yaris.
Нова версія седану
У переліку переваг нової версії компактного седана Toyota Yaris 2019 числиться відмінна маневреність, престижна обробка салону, хороша динаміка розгону і економічність моторного ряду.
Конструктори акцентували увагу на подальшому вдосконаленні кузовного дизайну і робочого функціоналу, ефективності штатного обладнання, продовження ресурсу систем та агрегатів.
Необхідність розширення асортименту передбачає розробку кількох модифікацій, які відповідають запитам водіїв різних вікових категорій.
Скопійований з попередника новий кузов зберіг характерні елементи фірмового стилю. На фото седана зразка 2019 року можна побачити, що оновлення більшою мірою відбилося на найяскравіших елементах кузовного декору.
Особливості
У переліку конструкційних і дизайнерських особливостей Toyota Yaris 2019 – поєднання великого формату лобового скла з рельєфом капота і ексклюзивного компонування світлодіодної оптики. Більшу частину передка займає затягнуте крупнокомірковою сіткою трапециевидне облицювання радіатора.
Декоративне хромування присутнє в невеликій кількості, в основному по периметру решітки і в розташованих в бічних повітряних дифузорах протитуманних фарах.
На боковинах кузова нова модель седана демонструє великі трисекційні вікна з чорними пластиковими стійками.
У центральній частині корпусу зосереджений хвилеподібний рельєф, позначені опуклим периметром колісні арки з фірмовими дисками і є широкий поріжок.
Технічні характеристики
Компонування обладнання залишилася без змін. Приладовий щиток укомплектований стрілочними покажчиками швидкості і оборотів двигуна, а також невеликим монітором високоінформативного комп’ютерного комплексу.
У центральній частині консолі розташований мультимедійний дисплей з функціями активації і налаштування бортового обладнання.
Частина кнопок управління аудіосистемою і кліматичною установкою винесена на спиці зручного і комфортного в захопленні рульового колеса.
Інші моделі
Серед інших моделей Toyota звернути увагу варто на такі:
- CAMRY.
- LC PRADO.
- COROLLA.
- COROLLA HYBRID.
- RAV4 HYBRID.