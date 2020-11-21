Очищення стічних вод за допомогою повітродувок

Ви коли-небудь замислювались, що відбувається з стічними водами після їх утворення? Вони не зливаються відразу у великі водойми. Фактично вони спочатку потрапляють до каналізаційної системи, а потім переробляється на очисних спорудах. Стічні води очищують за допомогою двох видів повітродувок, які реалізує компанія
- ротаційні повітродувки;
- гвинтові повітродувки.
Використання
Очисні установки працюють цілодобово, 7 днів на тиждень для очищення стічних вод з подальшим скиданням або повторним використанням. Після потрапляння на очисну споруду до стічних вод в аераційному резервуарі потрапляють мільйони бактерій. Бактерії харчуються органічними відходами і розщеплюють стічну воду до нешкідливих побічних продуктів вуглекислого газу, азоту та води. Оскільки бактеріям для виживання потрібен кисень, то в аераційні резервуари вдувається велика кількість стисненого повітря, щоб прискорити процес активації мулу.
Ротаційні повітродувки
Такі повітродувки працюють з потоком та тиском як незалежними змінними. При роботі на постійній швидкості зі збільшенням тиску швидкість потоку залишається в основному незмінною.
Гвинтові повітродувки
У гвинтових повітродувках використовуються два або три лопатеві робочі колеса, які обертаються в корпусі овальної форми, щоб всмоктувати повітря в камеру і виштовхувати його на протилежний бік. Коли лопать ротора відкриває вихідний отвір, це дозволяє повітрю потрапляти в корпус, викликаючи пульсацію тиску.
Безмасляна гвинтова повітродувка має коліщата різної конфігурації, які обертаються та зменшують доступний об’єм між ними, стискаючи повітря. На початку циклу стиснення всмоктуване повітря заповнює простір канавки і потрапляє в камеру. Потім повітря безперервно стискається, а коліщата вмикаються при кожному обертанні, поки повітря не проштовхується через спеціальний вихід.
Оптимальний варіант
Який варіант повітродувки буде найбільш оптимальним для очищення стічних вод? Для порівняння двох технологій повітродувки в одному середовищі та в однакових робочих умовах були проведені лабораторні випробування. Енергію, споживану кожною з машин, вимірювали у джерелі живлення та в роз’ємах повітродувок. У результаті, з огляду на рентабельність інвестицій, кращими визнано гвинтові повітродувки, які можуть зменшити енергоспоживання аераційних повітродувних систем і знизити загальні витрати електроенергії, що робить їх ефективнішими за ротаційні повітродувки.