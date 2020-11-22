Аудитори Запоріжжя у січні – жовтні 2020 року встановили порушення за процедурами закупівель загальною вартістю майже 14,2 млрд гривень

Фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області упродовж січня – жовтня 2020 року провели моніторинг 378 процедур закупівель товарів, робіт та послуг загальною вартістю 15,64 млрд гривень.
За результатами зазначених заходів державного фінансового контролю аудиторами встановлено порушень за процедурами закупівель вартістю
14,2 млрд грн та попереджено витрачання коштів за проведеними з порушеннями закупівлями вартістю 325,33 млн гривень.
Зокрема, через виявлені порушення відмінено 49 торгів на суму майже 249,50 млн грн., розірвано 25 договорів на суму 75,83 млн гривень.
До суду скеровано 23 протоколи про адміністративне правопорушення за порушення законодавства про закупівлі за статтею 164-14 КУпАП,
15 протоколів розглянуто адміністративною комісією Управління, за результатами розгляду яких притягнуто до відповідальності 15 посадових осіб шляхом накладання адміністративного штрафу на суму
25,5 тис. гривень.
Пресслужба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області.