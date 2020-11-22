Маєте можливість реалізовувати безхазяйне майно – беріть участь у конкурсі

Шановні платники податків – юридичні особи!
Головне управління ДПС у Запорізькій області оголошує про проведення конкурсу і запрошує взяти участь суб’єктів господарювання (юридичні особи незалежно від форми власності, що є платниками податку на додану вартість, і можуть згідно із статутними документами здійснювати реалізацію майна шляхом проведення публічних (прилюдних) торгів (аукціонів) або через роздрібну торговельну мережу) для включення до Єдиного реєстру суб’єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави, по Запорізькій області, на 2021 рік.
Для участі у конкурсі суб’єкти господарювання – претенденти подають такі документи:
1) заяву про включення до Єдиного реєстру із зазначенням вартості власного капіталу, кількості працівників, наявності офіційної сторінки та/або електронної адреси в мережі Інтернет (контактний телефон, тощо);
2) копію установчого документа, засвідчену суб’єктом господарювання (якщо суб’єкт господарювання на дату подачі документів перебуває у Єдиному реєстрі по Запорізькій області і протягом останнього року зміни до установчого документа не вносились, завірена копія установчого документа не надається);
3) копії ліцензій на право здійснення окремих видів господарської діяльності (за наявності);
4) довідку про власні складські приміщення або копію договору оренди складських приміщень у тому регіоні, де подається заява (по м. Запоріжжю та/або Запорізькій області);
5) копії документів, які підтверджують можливість проведення біржових торгів та аукціонів (свідоцтво про реєстрацію (акредитацію) члена біржі, власника біржового місця, брокерської контори);
6) баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та звіт про фінансові результати за останній звітний період, що передує даті подачі документів.
Зазначені документи приймаються на адресу ГУ ДПС у Запорізькій області: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166 (для першого засідання Конкурсної комісії документи приймаються до 01.12.2020 р.).
Перше засідання Конкурсної комісії з питання формування Єдиного реєстру на 2021 рік відбудеться не пізніше 20 грудня 2020 року у приміщенні ГУ ДПС у Запорізькій області (м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166).
За додатковою інформацією з питань проведення конкурсу звертатися за телефоном ГУ ДПС у Запорізькій області: тел./факс (061) 219-05-68 або за адресою: 69107, м.Запоріжжя, пр. Соборний, 166.
Головне управління ДПС у Запорізькій області