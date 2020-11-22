Особистий прийом громадян в Запорізькому міському центрі зайнятості обмежений

Всім шукачам роботи, які мають намір звернутися до Запорізького міського центру зайнятості (вул. Рекордна, 16-Б), повідомляємо про тимчасовий порядок роботи під час карантину.
З 20 по 30 листопада 2020 року прийом громадян шляхом особистого контакту як то реєстрація осіб, які шукають роботу і прийом заяв та документів на отримання статусу безробітного, тимчасово обмежена.
Контактні телефони:
Запорізького міського центру зайнятості 061-224-99-81, 061-284-90-81
Прямої лінії Запорізького обласного центру зайнятості 061-236-14-71