Особистий прийом громадян в Запорізькому міському центрі зайнятості обмежений

Особистий прийом громадян в Запорізькому міському центрі зайнятості обмежений

Всім шукачам роботи, які мають намір звернутися до Запорізького міського центру зайнятості (вул. Рекордна, 16-Б), повідомляємо про тимчасовий порядок роботи під час карантину.

З 20 по 30 листопада 2020 року прийом громадян шляхом особистого контакту як то реєстрація осіб, які шукають роботу і прийом заяв та документів на отримання статусу безробітного, тимчасово обмежена.

      Контактні телефони:

Запорізького міського центру зайнятості 061-224-99-81, 061-284-90-81

Прямої лінії Запорізького обласного центру зайнятості 061-236-14-71

 

 

Суспільство