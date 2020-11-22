Розірви коло домашнього насильства

Буває, що від домашнього насильства страждають близькі люди. І саме ваше своєчасне втручання може допомогти їм швидше та безпечніше розірвати проблемні стосунки. Ось декілька тривожних сигналів, які свідчать, що близькій людині потрібна допомога:
🔸 Партнер принижує вашого друга або родича на очах в інших.
🔸 Ви знаєте про надмірні ревнощі партнера, що завдають страждань близькій людині.
🔸 У людини на тілі з’являються дивні сліди або травми.
🔸 Ви помічаєте зміни в поведінці близької людини, вона стала пригніченою та тривожною.
🔸 Знайома вам людина перестає спілкуватися з рідними та друзями.
🔸 Ви чуєте від дорогої людини часті вибачення за поведінку свого партнера.
Але потрібно зрозуміти, що «витягти» людину із таких стосунків досить складно. Жорстоке поводження пов’язане із владою та контролем, тому вам потрібно допомогти людині почати самостійно приймати рішення. У жодному разі не судіть постраждалу людину, адже вона не винна. Вислуховуйте, підтримуйте, пропонуйте допомогу. Нехай ваша близька людина знає, що може розраховувати на вас завжди.
Розкажіть про можливість отримати кваліфіковану допомогу у відповідних установах.
Пам’ятайте, ви не можете врятувати, але ви можете допомогти!
У випадку необхідності звернутися на Національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, телефонуйте 116 123 (безкоштовно з мобільних номерів по всій території України).