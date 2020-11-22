Ринок праці Запорізької області

Станом на 20 листопада 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,6 тис. осіб, з них 15,1 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 20 листопада 2020 року – 2279 одиниць (у м. Запоріжжі – 1640 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
З початку листопада 2020 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 221 громадянин. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 74 безробітних осіб, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 236-00-31, 233-64-92.