Сім’ям загиблих на Сході України добровольців будуть виплачувати допомогу

Ще 28 жовтня 2020 р. ухвалене рішення Уряду про надання членам сімей загиблих на Сході України учасників добровольчих формувань адресної допомоги до соціальних виплат (пенсії або допомоги) із розрахунку, що розмір виплат одному члену сім’ї має становити не менше ніж 7 800 грн, на двох і більше членів сім’ї – не менше ніж 6 100 гривень кожному.
Адресна допомога виплачуватиметься в межах максимального розміру пенсії, визначеного законом (17 120 грн до 01.12.2020, а з 01.12.2020 – 17 690 грн).
Адресну допомогу члени сімей одержать в листопаді з доплатою з серпня 2020 р., як було передбачено постановою Кабінету Міністрів від 03.08.2020 № 674 “Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб”.