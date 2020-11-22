У світлі рампи. Легке знайомство: ніщо не дарма

Чи доводилось вам бути свідком чужого флірту? Напевне, так. А могли б уявити, що будете безцеремонно досліджувати його під мікроскопом, збільшуючи до неімовірних розмірів найтонкіші нюанси «душі прекрасних поривів», і ретельно відслідковувати наслідки, сподіваючись дізнатися, «чим серце заспокоїться»? Аж у голові паморочиться, бо про таке годі й думати – адже це НЕПРИСТОЙНО.
Аж ніяк, вважає головний режисер Запорізького академічного театру молоді (ТЮГ) – режисер-постановник свіжої вистави «Легке знайомство», заслужений діяч мистецтв України Геннадій Фортус.
Прем’єра вистави щойно, саме напередодні чергового театрального локдауну, викликаного новою хвилею коронавірусної епідемії, відбулась у Запорізькому ТЮГу.
Озброївшись однойменною п’єсою драматурга Валентина Красногорова (Файнберга), режисер виводить крупним планом дві персони – Його( заслужений артист України Максим Березнер) та Її (заслужена артистка України Марія Нестулій).
Варто зауважити, автор п’єси Валентин Красногоров – доктор технічних наук, автор книг і численних статей по хімічній технології. І якщо при цьому він займається драматургією, то це свідчить про те, що йому є що сказати своїми п’єсами. Гостра сатира, тонке почуття гумору, гротеск, абсурд, ліризм, глибоке проникнення в людську натуру – ось головні риси творів Красногорова. П’єси драматурга міцно утримуються в репертуарі театрів, витримуючи сотні показів. Критики відзначають, що «п’єси Красногорова легко перетинають кордони» і що вони «належать до кращих сучасних п’єс». Багато з них перекладено іноземними мовами, поставлені в театрах, на радіо і по телебаченню різних країн (Австралії, Албанії, Англії, Болгарії, Німеччини, Індії, Кіпру, Монголії, Польщі, Румунії, США, Чехії, Словаччини, Чорногорії), отримали призи на міжнародних театральних фестивалях, в тому числі «Приз за кращу драматургію» та «Приз глядачів». Красногоров виступає також як прозаїк і публіцист, автор книг і статей про театр і драматургію, повістей, оповідань, і есе, опублікованих в різних виданнях. Йому належить також книга з історії вітчизняної цензури.
Валентин Красногоров збагатив театр творами різних напрямків, підняв безліч тем. Він зачіпає взаємини статей, соціальні драми, піднімає філософські питання. Драматург вважає за краще парадоксальність, карколомні сюжети, гротескні прийоми, несподівані фінали. Він прихильник динамічної, інтелектуальної драматургії, пише твори, розраховані на різну аудиторію, різноманітні за жанром і тематикою.
Його творчість зацікавила й видатного режисера-експериментатора Романа Віктюка. Красногоров і Віктюк успішно співпрацювали тричі. Знаменитий режисер ставив «Фуршет після прем’єри» і «Давай займемося сексом!». Він вважає «Фуршет після прем’єри» однією з кращих своїх робіт, каже, що вона чітко відображає сучасне життя, тому універсальна для будь-якої країни. У п’єсі «Давай займемося сексом», що піднімає проблему самотності, режисер допомагає глядачеві проникнути в саму суть цього явища. Ілюзією виходу з нього багато хто вважає секс, під час якого люди забувають про самотність. Віктюк віртуозно доносить цей основний посил п’єси Красногорова.
«Легке знайомство» – це не про секс у чистому вигляді. Втім, коли мова про стосунки між чоловіком і жінкою, то, напевне, і про секс. І якщо у першу мить вистави режисер спонукає публіку ніяковіти, занурюючи у «повну непристойність» неприхованого залицяння незнайомої жінки до невідомого чоловіка, то вже наступної – глядачі, самотужки залучаючись до процесу дослідження розвитку їх стосунків по мірі перебігу подій, скидають з себе штучно набутий сором цноти і дають волю власним почуттям.
На сцені двоє. Але змиритися з тим, що це «п’єса на двох» – намарно, бо у виставі на ролях другого плану діють – світло, музика, художнє оформлення сцени. Навіть дощ за вікном (відео-оформлення віднедавна стало традиційною складовою театральної сценографії), органічно вплітаючись у загальну канву розвитку подій, створює відповідний ефект природності всього, що тут відбувається.
А коли артисти по завершенню вистави виходять на поклон, публіка зустрічає їх як рідних, адже їхні герої відкрили глядачам ретельно приховані закапелки людських стосунків, навчили зберігати власну гідність за найкарколомніших обставин і подарували певність, що ніщо не дарма.
Виставу дивилась Наталя Зворигіна.