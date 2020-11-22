У Запоріжжі припинено виробництво алкогольного сурогату

Фахівці податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури викрили незаконну діяльність з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.
Під час розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України встановлено, що реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснювалась за допомогою розміщення оголошень у мережі Інтернет. Споживачів вводили в оману стосовно якості та безпечності лікеро-горілчаної продукції.
На підставі рішення суду проведено обшуки та виявлено підпільне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, яке розміщувалось у гаражному приміщенні обласного центру.
За результатами обшуків вилучено рідину з характерним запахом спирту, кустарно виготовлені алкогольні напої, картонні коробки для фасування, тара «bag-in-box», ароматизатори, пристрої для виготовлення та розливу алкогольної продукції.
Розслідування у провадженні триває. Вживаються заходи, направлені на встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння правопорушення.
Вилучена алкогольна продукція буде досліджена шляхом проведення відповідних експертиз.