У Запоріжжі припинено виробництво алкогольного сурогату

У Запоріжжі припинено виробництво алкогольного сурогату

Фахівці податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури викрили незаконну діяльність з виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв.

 Під час розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України встановлено, що реалізація незаконно виготовлених підакцизних товарів здійснювалась за допомогою розміщення оголошень у мережі Інтернет. Споживачів вводили в оману стосовно якості та безпечності лікеро-горілчаної продукції.

На підставі рішення суду проведено обшуки та виявлено підпільне виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, яке розміщувалось у гаражному приміщенні обласного центру.

За результатами обшуків вилучено рідину з характерним запахом спирту, кустарно виготовлені алкогольні напої, картонні коробки для фасування, тара «bag-in-box», ароматизатори, пристрої для виготовлення та розливу алкогольної продукції.

Розслідування у провадженні триває. Вживаються заходи, направлені на встановлення повного кола осіб, причетних до скоєння правопорушення.

Вилучена алкогольна продукція буде досліджена шляхом проведення відповідних експертиз.

Відділ пресслужби, інформаційної політики та адміністрування субсайту
ГУ ДПС у Запорізькій області 
Кримінал