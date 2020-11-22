У Запоріжжі виявили незаконну пересувну автозаправку

У рамках операції “Акциз-2020” співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Запорізькій області на території обласного центру встановили факт незаконного транспортування та збуту паливно-мастильних матеріалів.
У ході перевірки оперативники виявили місцевого мешканця, який не зареєстрований суб’єктом підприємницької діяльності. На автотранспортному засобі, обладнаному паливно-роздавальною системою, він здійснював збут та перевезення дизельного палива без товарно-супровідних документів на вантаж, а також наявних відомостей, які підтверджують, що вказаний автомобіль є пересувним акцизним складом.
За результатами огляду виявлено та вилучено автомобіль «ГАЗ», а також понад 2 тисячі літрів дизельного палива.