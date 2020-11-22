Від продажу алкоголю і тютюну місцеві бюджети Запорізького регіону отримали 151 мільйон

У січні-жовтні представники бізнесу, які продають уроздріб підакцизні товари, сплатили до місцевих бюджетів Запорізької області 151 мільйон гривень акцизного податку. Це більше показника відповідного періоду минулого року на 7 мільйонів 763 тисячі.
Лише у жовтні до скарбниць громад надійшло 15,2 мільйона, що на 931 тисячу більше, ніж торік.
Для реалізації продукції підприємці і компанії отримали у податковій понад 9,6 тисячі ліцензій, сплативши за них до місцевих бюджетів 33,5 мільйона. Зокрема, податківці видали 4789 ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, 3201 – на продаж тютюнових виробів, призупинили дію 1302 та анулювали 2185, у тому числі 19 дозволів – за продаж алкоголю неповнолітнім.
Загальна кількість діючих ліцензій в регіоні станом на початок листопада склала 8288.
Упродовж року фахівці податкової служби провели 737 перевірок суб’єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює обіг підакцизних товарів. У результаті виявлених порушень застосовані фінансові санкції на загальну суму 64 мільйони 454 тисячі гривень.
Головне управління ДПС у Запорізькій області