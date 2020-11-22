За п’ять років в Україні термомодернізують майже 1000 громадських будівель у містах із населенням до 250 тисяч

Україна модернізуватиме сферу теплопостачання за підтримки міжнародних партнерів. Про це йшлося під час вебінару організованого 19 листопада в рамках освітньої ініціативи «Прозорість та технічна грамотність в енергетичній журналістиці», який Національна спілка журналістів України (НСЖУ) реалізує за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки.
Зокрема, за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку протягом п’яти років буде виконано термомодернізацію майже 1000 громадських будівель.
«Відповідно до угоди, яку підписали в жовтні цього року керівники Міністерства розвитку громад та територій України і Європейського інвестиційного банку, Україна отримає кредит у розмірі 300 мільйонів євро під мінімальні відсотки для реалізації проектів із термомодернізації так званих громадських будівель – шкіл, дитсадків, клубів, лікарень – у невеликих містах із населенням від 15 до 250 тисяч осіб. Це дозволить місцевим бюджетам значно зекономити витрати на енергоресурси», – розповів під час вебінару заступник міністра розвитку громад та територій України з питань європейської інтеграції Ігор Корховий.
За його словами, за підтримки міжнародних фінансових організацій уже реалізуються проєкти модернізації систем водо- і теплопостачання в кількох містах України: Чернівцях, Миколаєві, Харкові. Крім того, проекти в цьому напрямі розробляються з посольствами Данії, Литви, з Данським енергетичним агентством.
«В Україні за рахунок зношеності інфраструктури, за рахунок величезного споживання енергетичних ресурсів є потреба в залученні додаткових коштів для масштабної модернізації – як будівель, так і систем централізованого теплопостачання, – для модернізації теплової генерації (теплокомуненерго). І такі програми є. Наша загальнонаціональна ціль – зменшення споживання енергетичних ресурсів, зменшення залежності від енергоресурсів і від країн, які їх імпортують. А партнери очікують від нас чіткої моделі, чітких цілей і чітких завдань», – зазначив Ігор Корховий.
Вебінар було проведено в рамках освітньої ініціативи «Прозорість та технічна грамотність в енергетичній журналістиці», яку Національна спілка журналістів України виконує в рамках грантової діяльності USAID Проєкту енергетичної безпеки. Метою ініціативи є забезпечення прозорості та технічної грамотності у висвітленні в медіа тем, пов’язаних з енергетичними реформами, та сприяння посиленню енергетичної безпеки України шляхом ефективної комунікації.