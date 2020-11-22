Запорізькі представники малого і середнього бізнесу сплатили до бюджетів 1,2 мільярда гривень єдиного податку

За десять місяців цього року ФОПи і підприємства регіону спрямували до бюджетів громад 1 мільярд 224,5 мільйона гривень єдиного податку. Коментуючи надходження, начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов повідомив, що сплачена сума на 81 мільйон або на 7 відсотків перевищила минулорічну.
Найбільші платежі забезпечили фізичні особи-підприємці – 815 мільйонів, суб’єкти господарювання-юридичні особи перерахували 150 мільйонів, сільськогосподарські товаровиробники – 259 мільйонів.
Так, до міської скарбниці обласного центру надійшло 620 мільйонів гривень єдиного податку, бюджети м. Мелітополь, Мелітопольського та Веселівського районів отримали 128 мільйонів, м. Бердянськ, Бердянського та Приморського районів – 103 мільйони, Пологівського, Більмацького та Розівського районів – 55,7 мільйона, Оріхівського та Гуляйпільського районів – 54,6 мільйона, Василівського та Михайлівського районів – 48,4 мільйона, м. Токмак, Токмацького та Чернігівського районів – 46,5 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – понад 45 мільйонів тощо.
На даний час спрощену систему оподаткування використовують 51,4 тисячі фізосіб-підприємців, 8,7 тисячі СГД-юридичних осіб та 2 тисячі агропідприємств.
Ставки єдиного податку для підприємців І групи складають до 10 відсотків від прожиткового мінімуму, для ІІ групи – 20 відсотків від мінімальної зарплати, для ІІІ групи – 5 відсотків від доходу або 3 відсотки від доходу за умови сплати ПДВ.
Головне управління ДПС у Запорізькій області