Запоріжці захищатимуть тварин на акції до Всесвітнього дня без хутра «Кривавий розпродаж»

У п’ятницю, 27 листопада, у Запоріжжі, та в інших містах України (Львів, Київ, Івано-Франківськ, смт Покровське) пройдуть акції до Всесвітнього дня без хутра, які мають на меті привернути увагу до жорстокості хутрової індустрії та закликати споживачів не робити необдуманих покупок в цей день.
Акція розпочнеться об 11.00 на площі Фестивальній. В рамках акції, зоозахисники намагатимуться показати реалії хутрової промисловості та її шкоди довкіллю. Організатор події: Міжнародна зоозахисна ГО «Відкриті Клітки Україна».
«Хутро вже давно не актуальне, адже, по-перше, існує набагато функціональніший, екологічніший та етичніший одяг зі штучних матеріалів, а, по-друге, це — не модно. Понад 1000 всесвітньо відомих брендів відмовились від цієї невиправданої жорстокості» — розповідає активістка ГО «Відкриті клітки Україна» Андріана Федевич.
Традиційно, ще з 60-х років, четверта п’ятниця листопада має назву «Чорна п’ятниця». До нас ця традиція прийшла відносно недавно, у 2000-х з США. В цей день в Штатах стартує перед різдвяний розпродаж. В Україні, зазвичай, знижки починаються ще з понеділка і рідко сягають хоча б 50%, проте, кожного року, все більше мереж роздрібної торгівлі беруть участь у цьому розпродажі та закликають споживачів купувати ще більше.
Поряд з цим, ще у 80-х, в тих же Штатах шалені знижки супроводжувалися протестом, що закликав відмовитися від купівлі хутряних виробів. Саме тоді офіційно з’явилася «П’ятниця Без Хутра» (Fur-Free Friday) — акція, що закликає не купувати речі (які можливо й не знадобляться) тільки через те, що на них пропонуються знижки. Так званий рух проти конс’юмеризму. Адже, по суті, це — спонсорство жорстоких вбивств.
Посилання на подію: https://cutt.ly/xhrRHVl
ВАЖЛИВО! Оскільки безпека учасників заходу в пріоритеті, не забудьте приходити в масці та дотримуватись соціальної дистанції, адже захід проводитиметься з дотриманням всіх карантинних норм!
Андріана Федевич, представниця ГО “Відкриті клітки Україна”
Дарія Лук’янчук, координаторка запорізької акції