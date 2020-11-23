Запорізькі компанії сплатили 526 мільйонів гривень податку на прибуток

У січні-жовтні поточного року від запорізьких підприємств і установ до державного бюджету надійшло 526 мільйонів гривень податку на прибуток (без врахування великих платників, які перебувають на обліку в Східному управлінні Офісу ВПП ДПС). Як повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов, лише за останній місяць суб’єкти господарювання перерахували до скарбниці 12 мільйонів.
З початку року майже 370 мільйонів гривень забезпечили підприємства м. Запоріжжя. З прибутків мелітопольських і веселівських платників бюджет отримав 54,5 мільйона, бердянських і приморських – 36,5 мільйона, токмацьких та чернігівських – 12,6 мільйона, пологівських, більмацьких та розівських – 11,6 мільйона. Представники бізнесу Запорізького району сплатили 9,3 мільйона, Вільнянського та Новомиколаївського районів – 8,8 мільйона, м. Енергодар, Кам’янсько-Дніпровського та Великобілозерського районів – 7,6 мільйона тощо.
Усього у Запорізькій області 920 суб’єктів господарювання є платниками податку на прибуток.
Нагадаємо, цей податок нараховується платником самостійно на базу оподаткування – прибуток із джерелом походження як з України, так і за її межами. Базова ставка становить 18 відсотків.
Головне управління ДПС у Запорізькій області