Найпопулярніші стилі в дизайні сучасних офісних інтер’єрів

Обстановка сучасних офісів істотно відрізняється від тієї, яка була актуальною ще 10-15 років тому. В оформленні робочого простору вітається творчий підхід і турбота про співробітників. Крім кабінетів і робочих місць в open space обов’язковими атрибутами стали зони відпочинку та кухні.
Ергономіка і функціональність сучасних меблів та обладнання дозволяють максимально підвищити продуктивність всіх процесів, а також гнучко налаштовувати інтер’єр під поточні потреби. Змінюються тенденції й у стилістиці дизайну приміщень. Замовники дизайн-проектів частіше віддають перевагу більш сучасній і практичній обстановці, яка підкреслить статус не гірше, ніж розкішні меблі. Які стилі користуються найбільшим попитом у комерційних дизайн-проектах та їх основні риси – читайте у статті. А приклади втілення актуальних напрямків знайдете тут https://partner-design.com.ua/ua/.
Модерн
Це м’який перехід від класики до сучасності. Стилістика таких приміщень водночас елегантна, спокійна і функціональна. Переважають плавні лінії, витончені предмети декору. Модерн дозволяє створити теплу і ненав’язливу обстановку, в якій легко як генерувати ідеї, так і займатися рутинними справами. Нотку сучасності надають меблі незвичайних форм, вільні, повні світла приміщення.
Лофт
Надзвичайно популярний напрямок, який часто використовують для робочих приміщень. Стильний, демократичний і гнучкий, він відображає прагнення сучасної молодої людини бути вільним від стереотипів, а тому часто поєднує в собі елементи різних стилів: мінімалізму, поп-арту, індастріалу, авангарду та інших. Проте, даючи волю фантазії, важливо зберегти у приміщенні робочий настрій та атмосферу, що сприяє концентрації уваги, співпраці між людьми та не забирає на себе надто багато уваги. Ось чому так важливо залучити до розробки інтер’єру професійного дизайнера.
Еко-стиль
В офісній атмосфері еко-стиль виглядає досить незвично, чим приваблює молоді та креативні компанії. Також він відповідає сучасній філософії на дбайливе ставлення до навколишнього середовища, розумне споживання. В інтер’єрі активно використовуються природні матеріали:
- дерево;
- камінь;
- скло.
Також підійдуть меблі та інші предмети обстановки з продуктів вторинної переробки. Гармонійно доповнять атмосферу енергозберігаючі технології.
Мінімалізм
Стилістика приваблює своєю простотою та універсальністю. Вона буде доречно виглядати в офісі будь-якої компанії, незалежно від роду діяльності. Характерні риси – це лаконічність і чіткість форм, використання тільки найнеобхідніших предметів інтер’єру, повна відсутність захаращених місць, багато світла і вільного простору. Мінімалізм виражається також у відсутності зайвого кольорового навантаження. Найчастіше в усьому оформленні присутні лише 2-3 відтінки. Один з них може бути яскравим акцентним, інші – спокійні базові: сірий, чорний, білий.
Хай-тек
Це стиль, що проголошує оду сучасним технологіям. Своєю лаконічністю оздоблення він перегукується з мінімалізмом, однак тут використовується велика кількість розумної техніки: системи клімат-контролю, автоматичні двері, багатоступенева регулювання освітлення тощо. Присутнє багатофункціональне обладнання, меблі, що трансформуються. Серед домінуючих матеріалів – метал, скло, глянцеві поверхні меблів і обробки.