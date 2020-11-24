Шахраї знову намагаються ошукати запорізьких підприємців

Шахраї знову намагаються ошукати запорізьких підприємців

За відпрацьованою схемою аферисти телефонують підприємцям та від імені керівництва податкової служби регіону виманюють гроші.

Цього разу вони представляються начальником Головного управління ДПС у Запорізькій області та пропонують перерахувати кошти за “лояльне ставлення до бізнесу”. Останній номер телефону, з якого надходили “пропозиції”: 063 457-36-59.

Застерігаємо платників, такі дзвінки або повідомлення у месенджерах – це   шахрайство. Тож, не варто вступати в контакт з аферистами. Одразу ж звертайтеся до правоохоронних органів.

 

Головне управління ДПС у Запорізькій області

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