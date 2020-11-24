Шахраї знову намагаються ошукати запорізьких підприємців

За відпрацьованою схемою аферисти телефонують підприємцям та від імені керівництва податкової служби регіону виманюють гроші.
Цього разу вони представляються начальником Головного управління ДПС у Запорізькій області та пропонують перерахувати кошти за “лояльне ставлення до бізнесу”. Останній номер телефону, з якого надходили “пропозиції”: 063 457-36-59.
Застерігаємо платників, такі дзвінки або повідомлення у месенджерах – це шахрайство. Тож, не варто вступати в контакт з аферистами. Одразу ж звертайтеся до правоохоронних органів.
Головне управління ДПС у Запорізькій області