У центрі зайнятості назвали найбільш затребувані професії часів пандемії

У Запорізькому обласному центрі зайнятості повідомили, що серед вакансій, які надійшли від роботодавців, кількісно переважають робітничі професії.
“Карантин суттєво не вплинув на структуру вакансій. Як і раніше, серед вакансій, які надійшли до служби зайнятості від роботодавців, кількісно переважають робітничі професії. Найбільш затребуваними є водії автотранспортних засобів, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, кухарі, бухгалтери, кухонні робітники, сестри медичні, слюсарі-ремонтники та електрогазозварники. Заробітна плата, запропонована роботодавцями – від 5 до 8 тис. грн.», – вказано у повідомленні.
Професії, у яких розмір заробітної плати є найбільшим: енергетик цеху (26 тис.грн), інженер з комплектації устаткування (20 тис.грн), електромонтер з ремонту повітряних ліній електропередачі (20 тис.грн), оператор обдирних верстатів (сталеплавильне та прокатне виробництва) (17,3 тис.грн), сортувальник-здавальник металу (17,1 тис.грн), експерт будівельний (17 тис.грн), машиніст бульдозера (гірничі роботи) (17 тис.грн) та ін.
Станом на 20 листопада 2020 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,6 тис. осіб.
Кількість актуальних вакансій станом на 20 листопада 2020 року – 2279 одиниць (у м. Запоріжжі – 1640 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 8 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
Додаткову інформацію можна отримати у відділі організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Запорізького ОЦЗ за номером (061)233-11-47