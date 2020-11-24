Запорізькі підприємства і підприємці погасили 577 мільйонів гривень податкового боргу

У січні-жовтні податковий борг в регіоні скоротився на 577 мільйонів гривень. Станом на 1 листопада запорізькі суб’єкти господарювання заборгували перед державним бюджетом 2,8 мільярда, до місцевих скарбниць своєчасно не було сплачено 767 мільйонів гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДПС у Запорізькій області Роман Афонов.
У результаті заходів, проведених спеціалістами податкової служби, до бюджету надійшло 165 мільйонів. Так, з рахунків боржників стягнуто платіжними вимогами та вилучено готівки на загальну суму 15 мільйонів. Від підприємств, які знаходяться в процедурах банкрутства, до скарбниць залучено майже 14 мільйонів. Від реалізації дебіторської заборгованості бюджети отримали 3,4 мільйона. За рахунок виділення коштів органами управління комунальних та державних підприємств недоїмку скорочено на 2,6 мільйона.
Крім того, до суду направлено 753 позови про стягнення боргу в сумі 756,8 мільйона. На даний час винесені 153 рішення на суму 397 мільйонів, з якої вже сплачено 19 мільйонів.
Також з початку року списано безнадійний податковий борг у розмірі 1,2 мільярда, у тому числі, 1 мільярд 119 мільйонів – у зв’язку з ліквідацією боржників-банкрутів.
Упродовж десяти місяців борги з єдиного внеску зменшились на 81 мільйон, зокрема, завдяки спільній роботі з органами Державної виконавчої служби – на 30 мільйонів. Загальна сума списаної заборгованості склала понад 26 мільйонів.
Нагадаємо, інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, розміщена на сайті податкової служби: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri–perelik/pereliki-/296361.html.
Головне управління ДПС у Запорізькій області