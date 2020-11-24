Запорізьких підприємців запрошують на конференцію з управління якістю

Система управління якістю – обов’язкова складова конкурентоспроможності компанії. 26 – 27 вересня Центр інформаційної підтримки бізнесу м. Запоріжжя, заснований на базі Запорізької торгово-промислової палати, запрошує на онлайн-конференцію, присвячену сучасним підходам до питань управління якістю на підприємствах. Захід організований за підтримки ЄБРР в рамках ініціативи «EU4Business» Європейського Союзу.
Власники, топ-менеджери, фахівці з управління якістю, – ця конференція саме для вас. Також захід стане корисним джерелом інформації, обміну досвідом для всіх підприємців, які прагнуть бути сучасними і конкурентоспроможними, а відповідно – приділяють особливу увагу питанням системного управління якістю.
Нагадаємо, Запорізька торгово-промислова палата впроваджує і підтримує системи управління якістю на підприємствах вже понад 15 років. За цей час експерти набули власного досвіду роботи зі стандартом ISO 9001 (гарантом якості послуг Запорізької торгово-промислової палати виступає впроваджена система менеджменту якості, що відповідає вимогам міжнародного стандарту ISO 9001, сертифікована в системі DEKRA). А також – побудували мережу контактів з українськими та зарубіжними експертами. Серед них – Тарас Калита, директор КПЯ «Системи», член правління Української асоціації досконалості та якості, модератор конференції:
«Світ стрімко змінюється: зростають очікування споживачів, співробітників і суспільства, з’являються нові технології, загострюються екологічні проблеми – і все це створює нові виклики для систем управління. Підприємства, які хочуть бути успішним, повинні постійно розвивати їх, інтегрувати до них нові підходи та інструменти. Саме цим питанням присвячена онлайн-конференція “Управління якістю в МСБ секторі Запорізького регіону. Розглянемо різні шляхи розвитку систем управління якістю: ощадливе виробництво, модель досконалості EFQM, інструменти ризик-менеджменту, стандарти ISO, що стосуються неперервності бізнесу та сталого розвитку, застосування елементів штучного інтелекту».
У заході беруть участь провідні українські експерти, які є визнаними лідерами у запровадженні тих чи інших підходів та концепцій менеджменту.
Зокрема, до обговорення запропоновані такі питання:
- удосконалення діяльності підприємств із застосуванням ощадливого виробництва;
- штучний інтелект у системах управління на прикладі управління персоналом;
- проблеми соціалізації особистості як сучасний виклик для систем управління;
- модель EFQM: що у світі вважається досконалою організацією та як оцінити свій рівень досконалості;
- внутрішні аудити як інструмент для підвищення ефективності системи управління;
- забезпечення неперервності бізнесу з урахуванням вимог стандарту ISO 22301;
- управління ризиками в системах менеджменту.
Також заплановано командне обговорення кейсів підприємств – учасників за підсумками самооцінки.
Для участі у конференції заповніть онлайн-заявку за посиланням https://form.jotform.com/203201253164339 не пізніше 25 листопада 2020 року.
Ознайомитися з програмою конференції:
https://www.cci.zp.ua/images/2020/10/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf
Участь безкоштовна.
Детальна інформація за тел. (061) 233-11-72, 050-484-11-97, e-mail: oso@cci.zp.ua