Сімейний бюджет: Податкова знижка

Запоріжці уже отримали понад 10 мільйонів гривень грошової компенсації зі сплаченого податку на доходи фізичних осіб. Адже вони скористались своїм правом на податкову знижку. Найчастіше декларації на отримання знижки подають ті громадяни, які сплачують за навчання. Проте, є ще велика категорія платників, які теж можуть розраховувати на повернення коштів із бюджету. Можливо саме ви теж маєте можливість повернути гроші на власний рахунок. Як це зробити, дивіться далі.
Роман Афонов – начальник Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області:
- Податкова знижка – це своєрідний «кешбек» від держави. Та щоб його отримати, необхідно виконати кілька умов. По-перше, повернути частину сплаченого податку можуть громадяни, які торік одержували офіційну заробітну плату та мали певні витрати. Далі потрібно подати декларацію про доходи до кінця року. У ній необхідно зазначити витрати і розрахувати суму податку для повернення. Рекомендуємо скористатися Електронним кабінетом платника та подати декларацію онлайн. Разом з декларацією додаються відповідні документи, які підтверджують витрати. Це можуть бути договір з навчальним закладом, довідка про доходи, квитанції, фіскальні або товарні чеки, копії договорів. Цього року для підтвердження також можна подавати електронні розрахункові документи.
То які ж витрати дають право отримати грошову компенсацію?
По-перше, на нарахування податкової знижки мають право студенти контрактної форми навчання, що здобувають середньо професійну або вищу освіту. Вони або їхні батьки, які платять за навчання, можуть включити суму цих витрат. Крім того, право на податкову знижку надається за оплату навчання у дошкільних, шкільних і позашкільних закладах освіти.
По-друге, до податкової знижки можна включити суму коштів або вартість майна, переданих у вигляді благодійних внесків неприбутковим організаціям.
По-третє, податкова знижка надається при виплаті іпотечного кредиту на житло або будівництві чи за програмами придбання доступного житла. В цьому випадку включається частина суми відсотків, сплачених за користування кредитом.
Також до складу податкової знижки включаються страхові платежі і пенсійні внески, сплачені громадянином страховикові-резидентові, недержавному пенсійному фонду, банківській установі за договорами довгострокового страхування життя і недержавного пенсійного забезпечення. При цьому до податкової знижки також належать суми страхових внесків, сплачені за особистими договорами страхування і договорами страхування члена сім’ї платника податку першого ступеня спорідненості.
Крім того, до податкової знижки включається сума, сплачена громадянином за переобладнання власного транспортного засобу з використанням у вигляді моторного палива біоетанолу, біодизеля, стислого або зрідженого газу, інших видів біопалива.
Як і раніше до складу податкової знижки громадянин має право включити вартість державних послуг і державного мита, пов’язаних з усиновленням дитини і деякі інші витрати.
Роман Афонов – начальник Головного управління Державної податкової служби у Запорізькій області:
- На даний момент запоріжці вже подали 4740 декларацій. Після проведених перерахунків декларантам повернено 10 мільйонів 404 тисячі гривень.
Тож, податківці запрошують усіх бажаючих подати декларацію разом з підтверджуючими документами через Е-кабінет або поштою. Або звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації. Зробити це можна до кінця 2020 року, адже на наступні роки податкова знижка не переноситься.